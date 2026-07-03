Másfél órát gyalogolt a hőségben egy kislány: ez a Volánbusz válasza a történtekre

Másfél órát volt kénytelen gyalogolni a 40 fokos hőségben egy kislány Debrecenben, miután nem állt meg neki a busz a megállóban. A családjával tanyán élő Boglárkát addig az édesanyja hozta-vitte autóval, azon a napon viszont úgy döntött, kipróbálja a tömegközlekedést, így 9:45-kor kiállt a megállóba. A sofőr azonban egyszerűen otthagyta őt, hiába integetett neki a kislány. Az édesanyja bejelentette a történteket a Volánbusznál, a Blikk kérdésére pedig a MÁV - akikhez a Volánbusz is tartozik -, soron kívül kivizsgálta az esetet.

Reagált a Volánbusz a rekkenő hőségben megállóban hagyott kislány ügyében / Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook (Képünk illusztráció)

Reagált a Volánbusz a rekkenő hőségben megállóban hagyott kislány ügyében

A buszon lévő kamerafelvétel alapján a megállóhelyen nem várakozott, nem állt utas, leszálló utas pedig nem volt, ezért a szabályok szerint az autóbusz nem állt be a buszöbölbe

- mondta el a MÁV kommunikációs igazgatósága, hozzátéve, az autóbusz-vezető kollégájuk elmondása szerint a buszöböl végénél található útpadkánál látott egy érkező utast, akit azonban csak akkor észlelt, amikor a biztonságos megállásra vonatkozó szabályok betartásával már nem volt lehetősége a megállásra és a felszállításra.

A megállóból a következő autóbusz 9 perccel később, 9:54-kor indult a debreceni vasútállomásra. A vizsgálat eredményéről az érintetteket – amennyiben tettek hivatalos bejelentést - minden esetben közvetlenül is tájékoztatjuk. Autóbusz-vezetőink kizárólag a kijelölt megállóhelyeken állhatnak meg le- és felszállítás céljából, ezért tisztelettel kérjük utasainkat, hogy felszállási szándékukat a megállóhelyen tartózkodással egyértelműen jelezzék

- tette hozzá.

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