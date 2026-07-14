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jegy

Mozgó vonat ablakán vetette ki magát egy külföldi fiatal Bagod közelében

23 perce
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Életveszélyes produkcióról érkezett beszámoló. A 19 éves fiatal jegyét akarták ellenőrizni, aki ekkor úgy döntött, inkább él a gyors távozás lehetőségével, és kiugrott a vonat ablakán. A mutatvány eredménye egy súlyos sérülés lett.
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jegyvonatkiugrottrendőrség

Akár tragédiával is végződhetett volna annak a fiatal külföldinek a produkciója, aki az ellenőrzés elől menekülve vetette ki magát egy mozgó vonat ablakán Bagod közelében. A Zala vármegyei rendőrség a közösségi oldalán számolt be arról, ahogy a 19 éves fiatal jegyét akarták ellenőrizni, amikor inkább az életveszélyes mutatvány mellett döntött.

vasút vonat
Mozgó vonat ablakán ugrott ki egy fiatal külföldi / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Mozgó vonat ablakán ugrott ki egy fiatal külföldi

A meggondolatlan külföldi végül a lehetőségekhez képest szerencsésen úszta meg a produkciót, habár két lába így is súlyosan megsérült, ezért a mentő és rendőri intézkedés után kórházban kötött ki.

A kalandvágyat inkább tartogassátok egy túrára! Csak akkor szálljatok le a vonatról, amikor az megállt – és lehetőleg az ajtón keresztül

- emelte ki a rendőrség az esetről beszámoló posztja végén.

Ennél komolyabban végződött annak a kisfiúnak az esete, aki ugyancsak a kalauz elől menekülve ugrott ki a vonatból, még tavaly ősszel a taktaharkányi vasútállomás közelében. A menekülésnek súlyos következménye lett, a fiú koponyatörést szenvedett el a baleset következtében és mentőhelikopterrel szállították kórházba. Később arra is fény derült, a gyermek állami gondozásban volt, és már sokadjára szökött meg a nevelőintézetből. Azon a bizonyos napon is szökésben volt, ezért ijedhetett meg annyira az egyenruhás jegyellenőrtől, hiszen az életkora miatt eleve nem kellett jegyet váltania.

 

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