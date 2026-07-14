Mozgó vonat ablakán vetette ki magát egy külföldi fiatal Bagod közelében

Akár tragédiával is végződhetett volna annak a fiatal külföldinek a produkciója, aki az ellenőrzés elől menekülve vetette ki magát egy mozgó vonat ablakán Bagod közelében. A Zala vármegyei rendőrség a közösségi oldalán számolt be arról, ahogy a 19 éves fiatal jegyét akarták ellenőrizni, amikor inkább az életveszélyes mutatvány mellett döntött.
Mozgó vonat ablakán ugrott ki egy fiatal külföldi
A meggondolatlan külföldi végül a lehetőségekhez képest szerencsésen úszta meg a produkciót, habár két lába így is súlyosan megsérült, ezért a mentő és rendőri intézkedés után kórházban kötött ki.
A kalandvágyat inkább tartogassátok egy túrára! Csak akkor szálljatok le a vonatról, amikor az megállt – és lehetőleg az ajtón keresztül
- emelte ki a rendőrség az esetről beszámoló posztja végén.
Ennél komolyabban végződött annak a kisfiúnak az esete, aki ugyancsak a kalauz elől menekülve ugrott ki a vonatból, még tavaly ősszel a taktaharkányi vasútállomás közelében. A menekülésnek súlyos következménye lett, a fiú koponyatörést szenvedett el a baleset következtében és mentőhelikopterrel szállították kórházba. Később arra is fény derült, a gyermek állami gondozásban volt, és már sokadjára szökött meg a nevelőintézetből. Azon a bizonyos napon is szökésben volt, ezért ijedhetett meg annyira az egyenruhás jegyellenőrtől, hiszen az életkora miatt eleve nem kellett jegyet váltania.