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vonat

Vonatbaleset történt Nyíregyházán, fának ütközött a Nyírség Intercity - fotók!

36 perce
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A baleset szerda délután történt Nyíregyháza térségében. A vonat ekkor egy kidőlt fának ütközött, aminek következtében a mozdony eleje megsérült, ezért nem tudott továbbhaladni.
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vonatközlekedésvonatbalesetNyíregyháza

Kidőlt fának ütközött egy vonat szerda délután Nyíregyháza térségében. A baleset a Keleti pályaudvarról 17:10-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity (IC 626) vonatot érte, aminek következtében a menetidő is megnőtt a Nyíregyháza-Záhony vonalon, mivel a műszaki mentés ideje alatt - amely az éjszakai órákban is tartott -, a mozdonyok csak egy vonalon közlekedhettek- tudta meg a Szon.hu.

Vonatbaleset történt Nyíregyházán, fának ütközött a Nyírség Intercity / Fotó: Haromhatar.hu / Móricz Csaba/FrissMédia

Vonatbaleset történt Nyíregyházán

A katasztrófavédelem azt közölte, a vonat először felsővezetékre, majd egy sínekre dőlt fának ütközött. Az öt kocsiból álló szerelvény eleje sérült meg, ami miatt nem tudott továbbhaladni, személyi sérülés azonban szerencsére nem történt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók az utasok ászállásában segítettek, valamint motoros láncfűrésszel eltávolították a kidőlt fát.
 

A helyszínen készült fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

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