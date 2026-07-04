Sokkoló részletek a sajóivánkai vonatbalesetről: egy gyermek súlyosan megsérült

Lapunk is beszámolt arról, hogy egy Kazincbarcika irányába közlekedő tehervonat és egy személygépkocsi ütközött össze Sajóivánkán pénteken. A baleset következtében a gépkocsi - amelyben ketten utaztak -, a tetejére borult. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, mialatt a helyszínre mentő is érkezett. Nemrég a Boon számolt be arról, hogy a kocsiban a sofőrön kívül egy gyermek is utazott: mindkettejüket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Súlyos vonatbaleset történt Sajóivánkán / Fotó: Sajómente/Facebook

Súlyos vonatbaleset történt Sajóivánkán

A személyautó a tilos jelzés ellenére hajtott a vasúti sínekre, és ütközött Kazincbarcika irányába haladó tehervonattal. Az ütközés hatására az autó felborult, az utasokat a mentőszolgálat elszállította. A baleset során személyi sérülés és jelentős anyagi kár keletkezett

– mondta el a hírportálnak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, mialatt az Országos Mentőszolgálat arról számolt be, a sérültek ellátására több mentőegység érkezett a helyszínre.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentők egy férfit és egy gyermeket súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba

- nyilatkozták.

A helyszínelés idején a Miskolc–Ózd vasútvonalon szünetelt a vonatközlekedés az érintett szakaszon, az utasokat pótlóbuszok szállították.



