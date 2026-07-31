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Letartóztatták a férfit, aki a jegyvizsgálóra támadt a Bécs felé tartó vonaton

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Egy hónapra elrendelték annak a férfinek a letartóztatását, aki egy jegyvizsgálót bántalmazott. A gyanúsított a Budapest felől Bécs irányába tartó vonaton utazott, amikor a jegyvizsgáló a menetjegyét kérte. A férfi - aki magában beszélt -, hirtelen felállt és többször megütötte a kalauzt, majd azzal fenyegette, hogy meg fogja ölni. A vonat ezután a Komáromi Vasútállomáson állt meg, ahol a kiérkező rendőröknek kellett megfékezni a továbbra is agresszíven viselkedő férfit.
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Egy hónapra elrendelte a Tatabányai Járásbíróság annak a férfinek a letartóztatását, aki egy jegyvizsgálót bántalmazott, és akit emiatt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével gyanúsítanak. A férfi július 28-án a Budapest felől Bécs irányába tartó vonaton utazott, amikor jegyvizsgáló a menetjegyét kérte. Erre a gyanúsított - aki magában beszélt -, hirtelen felállt és nagy erővel megütötte a fején és a mellkasán a kalauzt. 

A júniusi rendkívüli hőhullám jelentősen befolyásolta a hazai vasúti közlekedést: a MÁV adatai szerint a személyszállító vonatok menetrendszerűsége 78,23 százalékos volt
A kalauzra támadt az agresszív férfi a Bécs felé tartó vonaton (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

A kalauzra támadt az agresszív férfi a Bécs felé tartó vonaton

A jegyvizsgáló ekkor kihátrált a folyosóra, a férfi azonban követte és ököllel tovább bántalmazta. A vonat vészfékezés után a Komáromi Vasútállomáson állt meg, ahol a gyanúsított továbbra is agresszíven viselkedett, és azzal fenyegette a kalauzt, hogy meg fogja ölni. A férfi a helyszínre érkező rendőrökkel is kiabált, a többszöri felszólítás ellenére ellenállt az intézkedésnek, ezért testi kényszer alkalmazásával kellett megbilincselni őt.

A bíróság úgy vélte, fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A férfi ismeretlen célból el akarta hagyni az országot, ezért megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon megfélemlítené vagy jogellenesen befolyásolná az ügy tanúit, ami miatt most elrendelték a letartóztatását. A letartóztatást elrendelő végzés végleges - közölte a Tatabányai Járásbíróság.

 

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