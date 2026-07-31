Letartóztatták a férfit, aki a jegyvizsgálóra támadt a Bécs felé tartó vonaton

Egy hónapra elrendelte a Tatabányai Járásbíróság annak a férfinek a letartóztatását, aki egy jegyvizsgálót bántalmazott, és akit emiatt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével gyanúsítanak. A férfi július 28-án a Budapest felől Bécs irányába tartó vonaton utazott, amikor jegyvizsgáló a menetjegyét kérte. Erre a gyanúsított - aki magában beszélt -, hirtelen felállt és nagy erővel megütötte a fején és a mellkasán a kalauzt.

A kalauzra támadt az agresszív férfi a Bécs felé tartó vonaton (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

A kalauzra támadt az agresszív férfi a Bécs felé tartó vonaton

A jegyvizsgáló ekkor kihátrált a folyosóra, a férfi azonban követte és ököllel tovább bántalmazta. A vonat vészfékezés után a Komáromi Vasútállomáson állt meg, ahol a gyanúsított továbbra is agresszíven viselkedett, és azzal fenyegette a kalauzt, hogy meg fogja ölni. A férfi a helyszínre érkező rendőrökkel is kiabált, a többszöri felszólítás ellenére ellenállt az intézkedésnek, ezért testi kényszer alkalmazásával kellett megbilincselni őt.

A bíróság úgy vélte, fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A férfi ismeretlen célból el akarta hagyni az országot, ezért megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon megfélemlítené vagy jogellenesen befolyásolná az ügy tanúit, ami miatt most elrendelték a letartóztatását. A letartóztatást elrendelő végzés végleges - közölte a Tatabányai Járásbíróság.