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vonat

Közleményt adott ki a MÁV-csoport, ez sokakat érint

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Felsővezetékhiba miatt késnek a nemzetközi vonatok, egyes járatok kerülnek. Itt vannak a részletek.
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vonatMÁV-csoportkésés

Várhatóan 18 óráig a Budapest-Pozsony-Prága vonalon közlekedő Metropolitan railjetek és EuroCityk kerülni kényszerülnek, emiatt jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolni, közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel.

Késnek a nemzetközi vonatok
Késnek a nemzetközi vonatok. Fotó: Unsplash

 

Késnek a nemzetközi vonatok: ez áll a háttérben

A közlemény szerint a szlovák vasúttársaság arról tájékoztatott, hogy Pozsony és Érsekújvár között felsővezetéki hiba okoz fennakadást.

 

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