Közleményt adott ki a MÁV-csoport, ez sokakat érint

Várhatóan 18 óráig a Budapest-Pozsony-Prága vonalon közlekedő Metropolitan railjetek és EuroCityk kerülni kényszerülnek, emiatt jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolni, közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel.

Késnek a nemzetközi vonatok. Fotó: Unsplash

Késnek a nemzetközi vonatok: ez áll a háttérben

A közlemény szerint a szlovák vasúttársaság arról tájékoztatott, hogy Pozsony és Érsekújvár között felsővezetéki hiba okoz fennakadást.