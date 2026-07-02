Közleményt adott ki a MÁV-csoport, ez sokakat érint

Felsővezetékhiba miatt késnek a nemzetközi vonatok, egyes járatok kerülnek. Itt vannak a részletek.
Várhatóan 18 óráig a Budapest-Pozsony-Prága vonalon közlekedő Metropolitan railjetek és EuroCityk kerülni kényszerülnek, emiatt jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolni, közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel.
Késnek a nemzetközi vonatok: ez áll a háttérben
A közlemény szerint a szlovák vasúttársaság arról tájékoztatott, hogy Pozsony és Érsekújvár között felsővezetéki hiba okoz fennakadást.
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