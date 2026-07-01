Ma reggel sem indult könnyen nap: több vonat is kimaradt

Káosszal indult a reggel Komáromnál, miután a városból Hegyeshalomra induló személyvonat nem indult el a tervezett 6.18-kor, hanem kimaradt. De máshol is voltak fennforgások: Hegyeshalomról a Rajkára induló 7.33-as vonat helyett pótlóbusz indult el, míg a Rajkáról Győrbe tartó személyvonat Hegyeshalomnál megállt.

Fennforgások a szerda reggeli vonatközlekedésben. Fotó: Pexels / Pexels

Több vonat is kimaradt

A Rajkáról 7:52-kor Győrbe induló személyvonat (9447) helyett Hegyeshalomig pótlóbusz közlekedett, utasai Hegyeshalomtól Győrig a következő, 8:35-kor továbbinduló EuRegióval (9457) utazhattak

- adta hírül a MÁV.