Villámcsapás miatt nem járnak a vonatok Bécs irányába

Az ÖBB közlése szerint sem indítani, sem fogadni nem tudnak vonatokat a határszakaszon, emiatt a nemzetközi járatok közlekedése jelentősen módosult - írja a MÁV.

Villámcsapás miatt nem járnak a vonatok Hegyeshalom és Bécs között - MÁV illusztráció - Fotó: Unsplash

A MÁV tájékoztatása alapján a vonatok Magyarországon a megszokott menetrend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és az ausztriai Bruck an der Leitha között azonban az ÖBB vonatpótló autóbuszokat közlekedtet.

Az utasoknak emiatt legalább egyórás menetidő-növekedésre kell számítaniuk a Budapest–Bécs útvonalon.

Az osztrák vasúttársaság előrejelzése szerint a korlátozások várhatóan csütörtök délig maradnak érvényben, amennyiben addig sikerül helyreállítani a villámcsapás okozta károkat.

A MÁV azt is közölte, hogy a 2026. július 2-ára érvényes osztrák nemzetközi menetjegyeket kezelési költség felszámítása nélkül elfogadják a kerülő útvonalon közlekedő, illetve későbbi időpontban induló vonatokra is. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy amennyiben lehetőségük van rá, a kellemetlenségek elkerülése érdekében halasszák későbbre az utazásukat.

A Balaton egy részén sem jár a vonat

A MÁV azt írja, hogy Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között a szerdán megrongálódott felsővezeték helyreállítása még tart, ezért a Tópart expresszek helyett ezen a szakaszon kétféle pótlóbusz közlekedik várhatóan csütörtök 12:00-ig.

Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között gyorsjáratú pótlóbusz közlekedik köztes megállás nélkül, a Tópart expresszhez mindkét irányban csatlakozva.

A Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy között köztes megállásokkal közlekedő pótlóbuszok utasai Balatonszentgyörgytől a következő Balaton IC-vel utazhatnak tovább a déli parton.

A hajnali Bagolyvonat (18520), személyvonatok (8559, 8550) és a reggeli Déli-Parti InterRégió (18509) helyett is pótlóbusz közlekedik Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között.

Az Origo arról számolt be korábban, hogy Vitézy Dávid szerint a klímaváltozás miatt adták meg magukat a FLIRT motorvonatok.