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Megszólalt a MÁV a halálos budafoki áramütés kapcsán: fontos döntés született

1 órája
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Hegyi Zsolt a budafok-hárosi baleset után figyelmeztetett arra, hogy a 25 kilovoltos felsővezeték érintés nélkül is halálos áramütést okozhat. A MÁV-csoport vezérigazgatója a vonat tetejére felmászott két tinédzser tragédiája után drónos megfigyelési programot is bejelentett.
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vonatHegyi ZsolttragédiaMÁV

Két tinédzser halt meg, miután felmásztak egy tehervagon tetejére, és áramütést szenvedtek a budafok-hárosi vasútállomáson. A vonat tetején történt tragédia után Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója figyelmeztetést adott ki, és drónos megfigyeléssel erősítené meg a vasúti üzemi területek védelmét.

Vonatra mászó fiatalok tragédiája után szólalt meg a MÁV vezérigazgatója (A kép illusztráció)
Vonatra mászó fiatalok tragédiája után szólalt meg a MÁV vezérigazgatója (A kép illusztráció)
Fotó: Pexels / Pexels

Megszólalt a MÁV vezérigazgatója a tehervonatra mászó, halálos áramütést szenvedett fiatalokról

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán szólalt meg a Budafok-Háros vasútállomáson történt tragédia után. Bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a vonatok tetejére mászás életveszélyes, az elmúlt időszakban pedig egyre többen jutottak be illetéktelenül a lezárt vasúti területekre.

A vonat tetejére mászás nem trend – hanem életveszély! Az elmúlt időszakban sajnálatos módon egyre gyakoribbá váltak az elzárt vasúti üzemi területeinkre történő illetéktelen belépések, valamint egyre több az olyan eset is, amikor a vasúti járművekre – különösen a vonatok tetejére – másznak fel

 – olvasható Hegyi Zsolt bejegyzésében.

A felsővezetékhez hozzá sem kell érni

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vasúti felsővezetékben 25 kilovoltos feszültség van. Az áramütéshez nem szükséges megérinteni a vezetéket, már annak veszélyes megközelítése is végzetes lehet.

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki az érintett gyermekek és családjaik felé. Minden ilyen eset megrendít bennünket, és újra szembesít azzal, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a veszélyekre

 – foglaamzott a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt együttérzését fejezte ki az érintett gyermekek és családjaik felé. Kiemelte, hogy a vasúti üzemi területek nem játszóterek, és egyetlen fénykép, videó vagy rövidebb út sem ér annyit, hogy valaki az életét kockáztassa.

Drónokkal figyelnék a vasúti területeket

A MÁV-csoport az üzemi területek védelmének megerősítését tervezi. A vasúttársaság pilotprogramot indít, amelyben drónokkal figyelik majd a nagy kiterjedésű területeket.

A cél az illetéktelen behatolók gyors észlelése, valamint a lopások, firkálások és rongálások megakadályozása. A vezérigazgató szerint a technológia azokat is megvédheti, akik illegálisan lépnek be a veszélyes területekre.

Két tinédzser halt meg a tragédiában

A Budafok-Háros vasútállomáson egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány mászott fel egy tehervagon tetejére. Mindketten súlyos áramütést szenvedtek.

A fiú a helyszínen meghalt, a lány testfelületének mintegy 70 százaléka megégett. Életveszélyes állapotban vitték kórházba, később azonban ő is elhunyt. A velük lévő harmadik fiatal fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapotban került kórházba.

 

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