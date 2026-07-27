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állomás

Felborul a menetrend, több időszakban sem járnak a vonatok a főváros környékén

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Új ütemhez érkezik a Déli Körvasút fejlesztése. A MÁV-csoport bejelentése szerint július 27-én napközben, 29-én, 30-án, augusztus 1-jén, 5-én, 6-án, 8-án éjszakánként a munkálatok miatt egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között.
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állomásvonatdéli körvasútközlekedés

A Déli Körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között - közölte a MÁV-csoport a honlapján.

A júniusi rendkívüli hőhullám jelentősen befolyásolta a hazai vasúti közlekedést: a MÁV adatai szerint a személyszállító vonatok menetrendszerűsége 78,23 százalékos volt
A Déli Körvasút fejlesztése miatt több időszakban nem járnak a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

A Déli Körvasút fejlesztése miatt több időszakban nem járnak a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között

Azt írták, hétfőn napközben több martonvásári Z30-as vonat nem közlekedik, helyettük a hasonló időpontban induló S36-os vonatokkal lehet utazni, amelyek Tárnokig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Keleti pályaudvarról 11.40-kor, 12.40-kor, 13.40-kor és 15.40-kor Bécs felé induló Railjet xpress vonatok, valamint a Csárdás EuroCity csak Budapest-Kelenföldtől közlekednek, a Bécs felől érkező, a Keleti pályaudvarra 10.19-kor, 11.19-kor, 12.19-kor, valamint 14.19-kor érkező Railjet xpress és Csárdás EuroCity vonatok csak Budapest-Kelenföldig közlekednek.

Az Ungvárról Budapesten át Bécsbe tartó Tisza-Szamos EC a keleti országrészben csak Szolnokig és a megszokottnál korábban közlekedik. Átszállás után Szolnokról 12.59-kor gyorsvonat indul a Keleti pályaudvarra.

A Bécsből Budapesten át Ungvárra tartó Tisza-Szamos EC a nyugati országrészben csak Kelenföldig közlekedik, a keleti országrészben pedig csak Szolnoktól jár. A Keleti pályaudvarról 13.40-kor belföldi gyorsvonat indul Szolnokra

Hétfőn a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között a 4-es metrón mindkét irányban elfogadják a Tisza-Szamos EC-re váltott jegyeket.

Emellett szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án másnapra virradóan éjszakánként a München felől érkező, a Keleti pályaudvarra az eredeti menetrend szerint 0.19-kor érkező Railjet xpress, valamint a Zágráb felől érkező, a Keleti pályaudvarra az eredeti menetrend szerint 0.24-re érkező Agram InterCity csak Kelenföldig közlekedik, innen a vonat érkezése után MÁVBuszok indulnak a Keleti pályaudvarra - áll a közleményben.

 

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