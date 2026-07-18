Augusztus 1-jétől ismét vonattal lehet utazni Dombóvár és Komló között, ezen a vonalon az utasok 400 forintos, kedvezményes, fedélzeten vásárolható jegyet válthatnak – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid: augusztus 1-jétől ismét vonattal lehet utazni Dombóvár és Komló között (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Vitézy Dávid posztjában felidézte, a Dombóvár-Komló vasútvonal azok közé a mellékvonalak közé tartozott, amelyeket Lázár János korábbi miniszter döntésére 2023 augusztusában bezártak. A bezárás idején sokan jelezték, hogy Komló, Baranya második legnagyobb városa nem maradhat vasúti kapcsolat nélkül.

Vitézy Dávid rámutatott, Komlón tett látogatásakor megígérte a helyieknek a komlói vasút újranyitását. Ezt az ígéretet most teljesítik: a személyszállítás 2026. augusztus 1-jén indul újra a 47-es vasútvonalon Komló és Dombóvár között.

Az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve.

A vonatok Bz motorkocsikkal, S447-es jelzéssel közlekednek majd és a pótlóbuszoknál 8 perccel gyorsabban, 42 perc alatt teszik meg a Dombóvár-Komló közötti utat. Napközben kétórás ütemes menetrenddel közlekednek, a reggeli és esti időszakban pedig az ingázási igényekhez igazodó járatok is rendelkezésre állnak – ismertette közösségi oldalán a miniszter.

Hozzátette, kiemelt cél volt, hogy ne önmagában egy vasútvonalat nyissanak újra, hanem visszaépítsék a korábban elveszett csatlakozási kapcsolatokat is. A menetrend kialakításának fókuszában ezért a Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek InterCitykhez, valamint Kaposvár és Baja irányába biztosított megbízható csatlakozások álltak. A tanítási időszakban vasárnap esténként a Tenkes expresszhez is kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak.

Mindezek mellett az utastájékoztatást is megújítják. A vonal megállóhelyein új regionális oszlopok jelennek meg, Komló állomáson új utastájékoztató vitrin létesül, Mecsekpölöskén pedig az ország első vasúti e-papír alapú utastájékoztató eszközét helyezik üzembe, amely valós idejű információkat biztosít az utasok számára.