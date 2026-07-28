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mávinform

Váltóhiba miatt lassult le a vonatközlekedés, erre kell készülni

25 perce
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Sárosdon váltóhiba miatt átmenetileg nem lehetséges a közlekedés. Mutatjuk, mire kell még számítani a vonatközlekedésben!
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mávinformközlekedésváltóhiba

Sárosdon váltóhiba miatt átmenetileg nem lehetséges a közlekedés. Az érintett vonatok, a Pécsről 15:14-kor Kelenföldre indult Mecsek InterCity (IC 803) Sárosdon, a Kelenföldről 16:12-kor Pécsre indult Mecsek InterCity (IC 806) Szabadegyházán  várakozik a fennakadás végéig, várhatóan 30-40 percet - jelentette a MÁVINFORM.

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