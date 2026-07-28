Váltóhiba miatt lassult le a vonatközlekedés, erre kell készülni

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Teljes szélességében lezárták az M0-s autópálya Csepel felé vezető oldalát. Az M0 20-as kilométerszelvényénél egy kamion és egy teherautó ütközött össze Szigetszentmiklós térségében. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki, a forgalmat elterelik.

