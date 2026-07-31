A Telekom után a Yettel is lépett: bezárja irodaházát és hazaküldi dolgozóit

A Yettel Magyarország az országos energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el valamennyi olyan munkavállalójának, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi - tájékoztatta a mobilszolgáltató társaság közleményben az MTI-t pénteken.

A Yettel is lépett: egy hét kötelező home office-t rendel el az energiatakarékosság miatt Fotó: Kallus György

Kánikula: kötelező home office-t vezet be a Yettel az energiatakarékosság miatt

Az intézkedés a 2026. augusztus 3-tól 10-ig tart, érinti a teljes ügyfélszolgálatot is.

A mobilszolgáltató ezen felül szombattól leállítja a törökbálinti irodaház működését, valamint ideiglenesen lekapcsolja üzleteiben a digitális TV-kijelzőket.

A lépéssel a mobilszolgáltató a törökbálinti székház, valamint országosan az üzleteinek energiafelhasználási kapacitását tudatosan csökkenti addig, amíg az extrém időjárás ezt megköveteli, egyúttal az országos energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva segíti Magyarország felelős energiafelhasználását.

A közleményben kiemelik: a mobilszolgáltatás biztosításához szükséges feltéltelek zavartalanul működnek ezen időszak alatt is.

A Yettel figyelemmel kíséri az energiakrízissel járó helyzetet, és folyamatosan vizsgálja az optimalizálási lehetőségeket - tették hozzá.

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