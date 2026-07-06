Trágár üzenetekkel zaklatta az apja párját egy férfi, több száz üzenetet küldött

A Dabasi Járási Ügyészség szeméremsértés vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki édesapja új párját zaklatta, és megkísérelt vele szexuális viszonyt létesíteni. A vádirat szerint a heves vármegyei férfi – a bűnügy gyanúsítottja – szemet vetett édesapja új élettársára, a bűnügy gyáli sértettjére, akit 2023 nyarától egészen 2026 februárjáig napi rendszerességgel hívogatott az esti, éjszakai órákban, valamint több szöveges üzenetet is küldött neki.

Édesapja párját zaklatta a hevesi férfi / Fotó: Magyarország Ügyészsége

Édesapja párját zaklatta a hevesi férfi

A férfi a közösségi oldalakon, különböző üzenetküldő alkalmazásokon keresztül is zaklatta a nőt. Volt olyan, hogy egy percen belül a vádlott 25 alkalommal videóhívást indított a sértett felé, illetve hogy másfél hónap alatt közel 500 alkalommal próbálta meg vele felvenni a kapcsolatot.

A vádlott a kapcsolatfelvételeken túl trágár, szexuális tartalmú kijelentéseket is tett a sértett felé. 2025 júniusától a férfi saját nemi vágyának felkeltése, kielégítése érdekében az esti és éjszakai órákban, úgy indított videóhívást a nő felé, hogy közben önkielégítést végzett. A sértett ezen alkalmakkor rendre megszakította a hívásokat.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit szeméremsértés vétsége mellett zaklatás vétségével is vádolja: bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.