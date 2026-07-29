Teherautóval gázoltak el a zebrán két kamasz lányt Sárváron

A Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki - a vád szerint - Sárváron tehergépkocsival ütött el két 16 éves lányt a zebrán. A vádirat szerint a vádlott a városban úgy közelítette meg a zebrát, hogy nem észlelte, hogy azon már megkezdte az áthaladást a két lány, akiket elütött. A balesetben az egyikük súlyos, a másikuk könnyű sérülést szenvedett el.

A zebrán gázoltak el két 16 éves lányt Sárváron / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A zebrán gázoltak el két 16 éves lányt Sárváron

A baleset azért következett be, mivel a vádlott megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, azaz a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosnak nem adott elsőbbséget. A járási ügyészség ezért közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat, a vádiratában pedig pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

A balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette: a videót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!