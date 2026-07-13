Ismét beborul az ég: zivatarok csapnak le az ország több pontjára

Változékonyan alakult az elmúlt napok időjárása. A korábbi, pokoli kánikulát több helyen esőzések mosták el, és bár a meleg visszatért, a zivatarok sem vonultak el véglegesen. Az előrejelzések szerint ráadásul ismét esőzések zavarhatják meg a nyári időt.

Újabb zivatarok kialakulására figyelmeztetnek / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Újabb zivatarok kialakulására figyelmeztetnek

Hétfőn a sok napsütés mellett nyugat felől fokozatosan megnövekszik a gomolyfelhőzet: a Dunántúlon, különösen az északnyugati országrészben a délutáni és esti órákban már kialakulhatnak záporok, zivatarok, de keleten még kitart a napos, száraz idő. A délutáni csúcsértékek 31–35 Celsius-fok között várhatók, mialatt az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.



Kedden már többfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk: elsősorban a nyugati, középső és északi tájakon növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye, míg a keleti országrészben hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A hajnali minimumok 17–22, a délutáni maximumok 29–34 Celsius-fok között alakulnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is zivatarok kialakulása miatt adtak ki citromsárga riasztást több vármegyére kedden: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett a szélerősödés, jégeső sincs kizárva.