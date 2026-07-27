Elsőfokú riasztást adtak ki: heves zivatar, erős szél és jégeső is érkezhet - Videó!

Az elmúlt időszakban nem egyszer érkezett figyelmeztetés viharok miatt, és úgy fest, a mai napon sem ússzuk meg szárazon. Nemrég ugyanis elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat.

Heves zivatarok veszélye miatt adtak ki elsőfokú riasztást / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

Heves zivatarok veszélye miatt adtak ki elsőfokú riasztást

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- jelentette be a Katasztrófavédelem.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az ezen a hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

Hogy alakul a következő napok időjárása?

A Köpönyeg előrejelzésében azt írják, a mai napon felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, mialatt a nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig délután 22–31 Celsius-fok között alakul. Kedden azonban már ismét a napsütésé lesz a főszerep, a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap. Többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. Szerdán pedig igazi napos, meleg nyári időre készülhetünk. A napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg, azonban számottevő csapadék nem várható.

Sajóörösre már meg is érkezett a zivatar

Hétfő kora délután Sajóörösön már eleredt az eső, amiről a BOON egyik olvasója küldött videót: