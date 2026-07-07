Újabb felhőszakadások jönnek? Mutatjuk, hogy várható-e még zivatar

Miután hosszú napokon át tombolt a trópusi hőség, az előző hét végén érkezett némi enyhülés, majd július 6-én, hétfőn az ország több pontján is heves záporok, zivatarok csaptak le. Számos településen rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le, az utak pedig csakhamar megteltek vízzel.

Heves zivatarok csaptak le az ország számos pontján / Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash (Képünk illusztráció)

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán ma reggel arra a kérdésre kereste a választ, vajon ezzel túlvagyunk-e a hét legesősebb napján. Mint írták, hétfőn a változó felhőzet mellett elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, és még ma reggel is sok a felhő felettünk, így néhány helyen előfordulhat eső, zápor, többnyire gyenge intenzitású. Hozzátették azonban, az ország nagyobb része így is kimaradt a csapadékból.

A főváros környéke kapott viszonylag többet, Pest megyéből kerültek be legtöbben a TOP10-es listára.

- hívták fel rá a figyelmet, majd úgy folytatták, a jelenlegi kilátások alapján a következő napok sem a nagy esőkről fognak szólni: inkább csak lokálisan fordulhat elő csapadék.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés a zivatarokat illetően?

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden a napos idő mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a déli országrész nagyrészén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28–33 Celsius-fok között alakul, a hajnali 10–18 fok után. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Szerdán pedig már sokfelé számíthatunk többórás napsütésre, noha a déli óráktól besűrősödik a felhőzet. A középső és keleti országrészben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak.