Újabb felhőszakadások jönnek? Mutatjuk, hogy várható-e még zivatar

Miután hosszú napokon át tombolt a trópusi hőség, az előző hét végén érkezett némi enyhülés, majd július 6-én, hétfőn az ország több pontján is heves záporok, zivatarok csaptak le. Számos településen rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le, az utak pedig csakhamar megteltek vízzel.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán ma reggel arra a kérdésre kereste a választ, vajon ezzel túlvagyunk-e a hét legesősebb napján. Mint írták, hétfőn a változó felhőzet mellett elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, és még ma reggel is sok a felhő felettünk, így néhány helyen előfordulhat eső, zápor, többnyire gyenge intenzitású. Hozzátették azonban, az ország nagyobb része így is kimaradt a csapadékból.
A főváros környéke kapott viszonylag többet, Pest megyéből kerültek be legtöbben a TOP10-es listára.
- hívták fel rá a figyelmet, majd úgy folytatták, a jelenlegi kilátások alapján a következő napok sem a nagy esőkről fognak szólni: inkább csak lokálisan fordulhat elő csapadék.
Mit ígér az időjárás-előrejelzés a zivatarokat illetően?
A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden a napos idő mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a déli országrész nagyrészén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28–33 Celsius-fok között alakul, a hajnali 10–18 fok után. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Szerdán pedig már sokfelé számíthatunk többórás napsütésre, noha a déli óráktól besűrősödik a felhőzet. A középső és keleti országrészben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak.