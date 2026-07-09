Kiadták a riasztást, viharok jöhetnek több vármegyében is

Riasztást adott ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság több vármegyére is. Esetenkén szél és jégeső is előfordulhat, mutatjuk, hogy mely vármegyék érintettek.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
11 vármegyére adtak ki riasztást zivatarok kialakulásának veszélye miatt
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be
- írja a katasztrófavédelem, míg a HungaroMet az érintett vármegyékre a következő szöveggel adta ki a vészjelzést:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
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