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időjárás

Kiadták a riasztást, viharok jöhetnek több vármegyében is

23 perce
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Riasztást adott ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság több vármegyére is. Esetenkén szél és jégeső is előfordulhat, mutatjuk, hogy mely vármegyék érintettek.
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időjárászivatarviharriasztás

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. 

Riasztást adta ki zivatarok veszélye miatt.
Riasztást adta ki zivatarok veszélye miatt. Fotó: HungaroMet

 

11 vármegyére adtak ki riasztást zivatarok kialakulásának veszélye miatt

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be 

- írja a katasztrófavédelem, míg a HungaroMet az érintett vármegyékre a következő szöveggel adta ki a vészjelzést:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

 

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