Kiadták a riasztást, viharok jöhetnek több vármegyében is

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Riasztást adta ki zivatarok veszélye miatt. Fotó: HungaroMet

11 vármegyére adtak ki riasztást zivatarok kialakulásának veszélye miatt

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- írja a katasztrófavédelem, míg a HungaroMet az érintett vármegyékre a következő szöveggel adta ki a vészjelzést: