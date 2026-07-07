Kiadták a veszélyjelzést, újabb zivatarok csapnak le az országra

Csapadékosan alakult a hétfői nap: az ország több részén heves zivatarok, felhőszakadások és intenzív esőzések okoztak jelentős fennakadásokat. Az előrejelzések szerint ma is érdemes a kezünk ügyében tartani az esernyőt, miután elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.

Zivatarok kialakulása miatt adtak ki veszélyjelzést / Fotó: Олег Мороз / Unsplash (Képünk illusztráció)

Zivatarok kialakulása miatt adtak ki veszélyjelzést

Mint írták, az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- írja a Katasztrófavédelem.