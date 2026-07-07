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zivatar

Kiadták a veszélyjelzést, újabb zivatarok csapnak le az országra

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Szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Az előrejelzések szerint a mai napon sem maradunk zivatarok nélkül.
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zivatarelőrejelzésveszélyjelzés

Csapadékosan alakult a hétfői nap: az ország több részén heves zivatarok, felhőszakadások és intenzív esőzések okoztak jelentős fennakadásokat. Az előrejelzések szerint ma is érdemes a kezünk ügyében tartani az esernyőt, miután elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. 

Időjárás: zivatarokkal érkezik a változás szerda estétől
Zivatarok kialakulása miatt adtak ki veszélyjelzést / Fotó: Олег Мороз  / Unsplash (Képünk illusztráció)

Zivatarok kialakulása miatt adtak ki veszélyjelzést

Mint írták, az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. 

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- írja a Katasztrófavédelem.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

 

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