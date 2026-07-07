Kiadták a veszélyjelzést, újabb zivatarok csapnak le az országra

Szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Az előrejelzések szerint a mai napon sem maradunk zivatarok nélkül.
Csapadékosan alakult a hétfői nap: az ország több részén heves zivatarok, felhőszakadások és intenzív esőzések okoztak jelentős fennakadásokat. Az előrejelzések szerint ma is érdemes a kezünk ügyében tartani az esernyőt, miután elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.
Zivatarok kialakulása miatt adtak ki veszélyjelzést
Mint írták, az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be
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A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.