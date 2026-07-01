Azonnali fordulat az időjárásban: már érkeznek a zivatarok, csütörtökre nagyot változik az idő

Északnyugaton már megjelentek az első záporok és zivatarok, a következő órákban pedig az ország más részein is egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki csapadékgócok.
A hidegfront hatására csütörtökre országszerte felfrissül a levegő, de addig több helyen is számítani lehet intenzív záporokra, zivatarokra és átmeneti lehűlésre.
Intenzív zivatarok és lehűlés jön: mutatjuk, hol csap le a vihar
A HungaroMet beszámolója szerint északnyugaton már aktivizálódik a légkör, a következő órákban másutt is egyre nagyobb esély nyílik konvektív csapadékgócok kialakulására.
Hozzáteszik, hogy csütörtökre pedig mindenütt felfrissül a levegő.
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