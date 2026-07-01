Azonnali fordulat az időjárásban: már érkeznek a zivatarok, csütörtökre nagyot változik az idő

A hidegfront hatására csütörtökre országszerte felfrissül a levegő, de addig több helyen is számítani lehet intenzív záporokra, zivatarokra és átmeneti lehűlésre.

Intenzív zivatarok és lehűlés jön: mutatjuk, hol csap le a vihar

Fotó: Unsplash

Intenzív zivatarok és lehűlés jön: mutatjuk, hol csap le a vihar

A HungaroMet beszámolója szerint északnyugaton már aktivizálódik a légkör, a következő órákban másutt is egyre nagyobb esély nyílik konvektív csapadékgócok kialakulására.

Hozzáteszik, hogy csütörtökre pedig mindenütt felfrissül a levegő.