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Elszabadult a pokol Magyarországon: brutális erővel csapott le a vihar, főutakat zárt el a rombolás

időjárás

Azonnali fordulat az időjárásban: már érkeznek a zivatarok, csütörtökre nagyot változik az idő

1 órája
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Északnyugaton már megjelentek az első záporok és zivatarok, a következő órákban pedig az ország más részein is egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki csapadékgócok.
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időjárászivatarlehűlésvideó

A hidegfront hatására csütörtökre országszerte felfrissül a levegő, de addig több helyen is számítani lehet intenzív záporokra, zivatarokra és átmeneti lehűlésre.

Intenzív zivatarok és lehűlés jön: mutatjuk, hol csap le a vihar
Intenzív zivatarok és lehűlés jön: mutatjuk, hol csap le a vihar
Fotó: Unsplash

Intenzív zivatarok és lehűlés jön: mutatjuk, hol csap le a vihar

A HungaroMet beszámolója szerint északnyugaton már aktivizálódik a légkör, a következő órákban másutt is egyre nagyobb esély nyílik konvektív csapadékgócok kialakulására. 

Hozzáteszik, hogy csütörtökre pedig mindenütt felfrissül a levegő. 

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