A HungaroMet előrejelzése szerint szerda estétől egyre több felhő érkezik az ország fölé, amelyekből több helyen záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A zivatar gócait helyenként felhőszakadás is kísérheti, amely rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot zúdíthat le.

Zivatar csap le Magyarországra: felhőszakadás, jégeső és viharos szél érkezik Fotó: Pexels

Zivatar csap le Magyarországra: felhőszakadás, jégeső és viharos szél érkezik

A Dunától keletre többnyire gyenge marad a légmozgás, a Dunántúlon azonban nagy területen megerősödik az északnyugati szél, helyenként viharos lökésekkel. A zivatarok környezetében szintén előfordulhatnak erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 Celsius-fok közé hűl a levegő.

Csütörtöki előrejelzés: jégeső és felhőszakadás is jöhet

A csütörtöki előrejelzés szerint elsősorban a Duna vonalától keletre alakulhatnak ki újabb zivatarok. Ezeket 50–60 kilométer/órás széllökések, kisebb, 1–2 centiméteres jégeső, valamint 20–50 milliméter csapadékot hozó felhőszakadás is kísérheti.

Az északkeleti határvidéken egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt. Ezeknél már 2 centiméternél nagyobb jégdarabok hullhatnak, miközben a széllökések elérhetik a 90 kilométer/órás sebességet is.

A HungaroMet arra is felhívta a figyelmet, hogy a Dunántúl északnyugati és középső részén csütörtök kora délutánig az északnyugati szél 60–70 kilométer/órás, viharos széllökésekkel is kísérheti a lehűlést.