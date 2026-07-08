Kiadták a veszélyjelzést: zivatar, jégeső és viharos szél is lecsaphat

Ma sem lesz érdemes elpakolni az esernyőket: miután ugyanis hétfőn az ország több pontján leszakadt az ég, majd kedden ismét esőre figyelmeztettek, nemrég megint csak elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az ország csaknem egészére heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat.

Heves zivatarok miatt adtak ki veszélyjelzést / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Heves zivatarok miatt adtak ki veszélyjelzést

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- írja a Katasztrófavédelem.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

Az ország csaknem egészére riasztást adtak ki a zivatarok kialakulása miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen idő várható az elkövetkező napokban?

Szerdán a hosszabb napos időszakok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható: a délutáni, esti órákban elsősorban az északi és keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, míg a Dunántúl több táján már kevesebb helyen valószínű a csapadék. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá válhat. Csütörtökön szakadozni kezd a felhőzet, azonban, a keleti és északkeleti tájakon még elszörtan előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Nyugat felől egyre több régióban kisüt a nap. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős marad, felfrissíti a levegőt. Pénteken pedig már túlnyomóan napos, gomolyfelhőkkel tarkított időjárás várható, számottevő csapadék csak elvétve fordulhat elő - írja a Köpönyeg.

