Heves zivatarok miatt elsőfokú riasztást adtak ki az ország teljes területére

A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki az ország egész területére a várható heves időjárási jelenségek miatt. A zivatarok több térségben jégesőt, villámlást és erős, akár károkozó széllökéseket is okozhatnak.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki csütörtökön a HungaroMet az ország egész területére a várható zivatarok miatt. Több helyen jégesőre, intenzív villámlásra és erős, helyenként károkozó széllökésekre is számítani kell – számolt be róla a Katasztrófavédelem.
A riasztás országos érvényű, vagyis Magyarország valamennyi térségét érinti. A HungaroMet arra figyelmeztet, hogy a zivatarok környezetében rövid idő alatt jelentősen romolhatnak a közlekedési viszonyok, a viharos szél pedig károkat okozhat.
A riasztásokkal érintett területek és járások a HungaroMet folyamatosan frissülő térképén követhetők nyomon.
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