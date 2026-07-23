Heves zivatarok miatt elsőfokú riasztást adtak ki az ország teljes területére

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki csütörtökön a HungaroMet az ország egész területére a várható zivatarok miatt. Több helyen jégesőre, intenzív villámlásra és erős, helyenként károkozó széllökésekre is számítani kell – számolt be róla a Katasztrófavédelem.

Országos riasztást adtak ki a zivatarok miatt – A kép illusztráció

Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

A riasztás országos érvényű, vagyis Magyarország valamennyi térségét érinti. A HungaroMet arra figyelmeztet, hogy a zivatarok környezetében rövid idő alatt jelentősen romolhatnak a közlekedési viszonyok, a viharos szél pedig károkat okozhat.

A riasztásokkal érintett területek és járások a HungaroMet folyamatosan frissülő térképén követhetők nyomon.