Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter a nyaralása alatt is Sulyok Tamást fenyegeti

Fontos!

Mint egy akciófilmben: 11 órás túszdráma zajlott egy berlini szupermarketben

elsőfokú riasztás

Kiadták a riasztást – több helyen eshet jégeső

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ország több térségében a szombati és vasárnapi időjárás miatt. A zivatarok helyenként jégesőt, viharos széllökéseket és intenzív csapadékot is hozhatnak, ezért a HungaroMet fokozott óvatosságra figyelmeztet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elsőfokú riasztászivatarMagyarország

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet heves zivatarok veszélye miatt az ország több térségére. 

A zivatarokra vonatkozó riasztási térkép folyamatosan frissül a HungaroMet oldalán
A zivatarokra vonatkozó riasztási térkép folyamatosan frissül a HungaroMet oldalán
Fotó: HungaroMet

Több térségben is érvényben van a zivatarok miatti elsőfokú riasztás

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint szombaton a déli óráktól kora estig elsősorban az északkeleti országrészben, valamint a déli és délnyugati határ közelében alakulhatnak ki zivatarok. 

A cellákat 60–75 kilométer/órás széllökések, általában 2 centiméternél kisebb átmérőjű jégeső és rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék kísérheti.

Az éjszakai órákban csökken a zivatarok kialakulásának valószínűsége, ugyanakkor a délnyugati országrészben még előfordulhat zivatartevékenység – közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A vasárnapi előrejelzés szerint napközben főként az északkeleti megyékben, valamint esetleg az Északi-középhegység nyugati részén alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket szélerősödés kísérhet.

A HungaroMet közölte, hogy a figyelmeztetések és riasztások az időjárási helyzet változásával módosulhatnak. A meteorológiai szolgálat folyamatosan frissíti a riasztási térképet, ezért érdemes nyomon követni az aktuális előrejelzéseket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!