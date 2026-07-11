Kiadták a riasztást – több helyen eshet jégeső

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet heves zivatarok veszélye miatt az ország több térségére.
Több térségben is érvényben van a zivatarok miatti elsőfokú riasztás
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint szombaton a déli óráktól kora estig elsősorban az északkeleti országrészben, valamint a déli és délnyugati határ közelében alakulhatnak ki zivatarok.
Az éjszakai órákban csökken a zivatarok kialakulásának valószínűsége, ugyanakkor a délnyugati országrészben még előfordulhat zivatartevékenység – közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A vasárnapi előrejelzés szerint napközben főként az északkeleti megyékben, valamint esetleg az Északi-középhegység nyugati részén alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket szélerősödés kísérhet.
A HungaroMet közölte, hogy a figyelmeztetések és riasztások az időjárási helyzet változásával módosulhatnak. A meteorológiai szolgálat folyamatosan frissíti a riasztási térképet, ezért érdemes nyomon követni az aktuális előrejelzéseket.
A cellákat 60–75 kilométer/órás széllökések, általában 2 centiméternél kisebb átmérőjű jégeső és rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék kísérheti.