Már gyülekeznek a fellegek: zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok

A napokon át tartó, rekordokat döngető hőség után a péntek valódi megkönnyebbülést jelentett, miután egy gyenge hidegfront vonult át felettünk, több helyen erős szél kíséretében. A front mögött hűvösebb levegő érkezett, szombat hajnalra így jelentősen csökkent a hőmérséklet. Jelenleg, bár továbbra is meleg van, ez már jóval kellemesebb és elviselhetőbb, amit hamarosan talán záporok, zivatarok törhetnek meg. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán nemrég bejelentette, hogy egy északra vonuló melegfront vastagabb felhőtömbjei érték el éjszaka a térségünket északnyugati irányból, így néhány helyen gyenge, szemerkélő eső is előfordulhat.

Hamarosan zivatarok érkezhetnek / Fotó: Pixabay

Hamarosan zivatarok érkezhetnek

Hozzátették, a gomolyossá váló felhőzetből inkább záporok fordulhatnak elő, azok is helyenként öntözhetik meg a kiszáradt földeket, valamint egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

A veszélyjelzésükben egyébként mára kettő, hétfőre öt vármegyére adtak ki citromsárga riasztást zivatarok kialakulása miatt: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, esetenként pedig szélerősödés és jégeső is előfordulhat. A Köpönyeg előrejelzésben is azt írják, hogy az ország egyes részein lehetnek záporok, míg kedden a gomolyfelhők mellett nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délutáni maximumok 27–32 Celsius-fok között alakulnak, hajnalban pedig 15–22 fok várható. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.