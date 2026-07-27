Zivatarokkal indulhat a hétfő, de hamar visszatér a napsütés

Változékonyan indul a hétfő: délelőtt még többfelé lehetnek felhők, helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután azonban egyre több lesz a napsütés, a hőmérséklet pedig 29 és 33 fok közé emelkedik – írja a HungaroMet.

Így indul a hét: széllel, zivatarokkal és akár 33 fokkal érkezik a hétfő

Fotó: Vendel Lajos / MW

Délelőtt még eső és zivatar is előfordulhat

A nap első felében még felhősebb időszakokra is számítani lehet, főként a Dunától keletre alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csapadék a nap folyamán fokozatosan az északkeleti országrészre húzódik vissza, miközben egyre többfelé kisüt a nap.

Délutánra már többnyire napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.

Az északnyugati szél sokfelé erős lesz, a zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Délelőtt 21–27 fok várható, a legmelegebb órákban pedig általában 29 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csak átmenetileg torpan meg a felmelegedés

A hétfői hidegfront nem hoz jelentős lehűlést. Bár átmenetileg megtorpan a melegedés, a hét további részében ismét egyre magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, és visszatér a hőség.

Hétfőn még elszórtan előfordulhat csapadék, ezt követően azonban országszerte túlnyomóan száraz idő ígérkezik, esőre már alig lesz esély.