31 fokkal robban be a szombat, de van egy kellemetlen meglepetés

Szombaton folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza kis gomolyfelhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalban 20, míg délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.

A kánikula újra betör az országba

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A hőség miatt hét vármegyére adtak ki elsőfokú hőségriadót.

Vasárnap már 38 fok lesz

Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.