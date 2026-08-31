Új útvonalon jár a 81-es trolibusz Budapesten

A 81-es trolibusz az Örs vezér tere és a Kassai tér között a korábbi útvonalán halad, majd az Erzsébet királyné útján és a Mexikói út M csomóponton keresztül éri el az Állatkerti körutat. Innen a Hősök tere érintésével, a Dózsa György úton jut el új végállomásához, a Dózsa György út M csomóponthoz – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A 81-es trolibusz a hét minden napján korszerű, alacsonypadlós és légkondicionált szóló trolibuszokkal közlekedik

Fotó: BKK

A változásnak köszönhetően Zuglóból átszállás nélkül elérhetővé vált Angyalföld, a Dózsa György út térsége és a Váci úti irodafolyosó, valamint kapcsolat létesült az M3-as metróval is. A járattal közvetlenül megközelíthető több városligeti intézmény, köztük a Fővárosi Állat- és Növénykert és a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Hősök tere környéke. A Mexikói útnál továbbra is biztosított az átszállás az M1-es metróra.

Új felsővezeték épült az Állatkertnél

Az útvonal meghosszabbítását az úgynevezett állatkerti delta fejlesztése tette lehetővé. A Kacsóh Pongrác út, az Állatkerti körút és a Hermina út csomópontjánál új trolibusz-felsővezetéket, tartóoszlopokat és váltószerkezeteket építettek ki.

Az új infrastruktúrának köszönhetően a trolibuszok a Kacsóh Pongrác útról az Állatkerti körútra, valamint az ellenkező irányba is felsővezetékes üzemben kanyarodhatnak.

A beruházás során a közvilágítást is korszerűsítették, új többfunkciós oszlopokat telepítettek, emellett akadálymentesítési és közterületi munkákat is végeztek. A BKK tájékoztatása szerint a felsővezeték nyomvonalának kialakításánál a meglévő zöldfelületek és fák megóvását is figyelembe vették.

Uniós támogatással valósult meg a fejlesztés

A beruházás a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés III. ütem és állatkerti deltavágány kiépítése” című projekt részeként, európai uniós támogatással valósult meg. A projekt vissza nem térítendő támogatásának összege 11,314 milliárd forint, amely a trolibuszok beszerzését is magában foglalja.

A projekt lezárása alkalmából augusztus 31-én sajtótájékoztatót és útvonalbejárást tartottak Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese és Rózsa András, Zugló polgármestere részvételével.

Fotó: BKK

Vitézy Dávid kiemelte, hogy az új infrastruktúrával nemcsak a járműállomány megújítása folytatódott, hanem hálózatfejlesztés is történt. Karácsony Gergely szerint a trolibuszok fontos szerepet töltenek be a fővárosi közösségi közlekedés zöldítésében, az akkumulátoros önjárás pedig olyan területeken is lehetővé teszi az elektromos közlekedést, ahol nincs mindenhol felsővezeték.