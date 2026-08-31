Új útvonalon jár a 81-es trolibusz Budapesten

A 81-es trolibusz az Örs vezér tere és a Kassai tér között a korábbi útvonalán halad, majd az Erzsébet királyné útján és a Mexikói út M csomóponton keresztül éri el az Állatkerti körutat. Innen a Hősök tere érintésével, a Dózsa György úton jut el új végállomásához, a Dózsa György út M csomóponthoz – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A változásnak köszönhetően Zuglóból átszállás nélkül elérhetővé vált Angyalföld, a Dózsa György út térsége és a Váci úti irodafolyosó, valamint kapcsolat létesült az M3-as metróval is. A járattal közvetlenül megközelíthető több városligeti intézmény, köztük a Fővárosi Állat- és Növénykert és a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Hősök tere környéke. A Mexikói útnál továbbra is biztosított az átszállás az M1-es metróra.
Új felsővezeték épült az Állatkertnél
Az útvonal meghosszabbítását az úgynevezett állatkerti delta fejlesztése tette lehetővé. A Kacsóh Pongrác út, az Állatkerti körút és a Hermina út csomópontjánál új trolibusz-felsővezetéket, tartóoszlopokat és váltószerkezeteket építettek ki.
Az új infrastruktúrának köszönhetően a trolibuszok a Kacsóh Pongrác útról az Állatkerti körútra, valamint az ellenkező irányba is felsővezetékes üzemben kanyarodhatnak.
A beruházás során a közvilágítást is korszerűsítették, új többfunkciós oszlopokat telepítettek, emellett akadálymentesítési és közterületi munkákat is végeztek. A BKK tájékoztatása szerint a felsővezeték nyomvonalának kialakításánál a meglévő zöldfelületek és fák megóvását is figyelembe vették.
Uniós támogatással valósult meg a fejlesztés
A beruházás a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés III. ütem és állatkerti deltavágány kiépítése” című projekt részeként, európai uniós támogatással valósult meg. A projekt vissza nem térítendő támogatásának összege 11,314 milliárd forint, amely a trolibuszok beszerzését is magában foglalja.
Vitézy Dávid kiemelte, hogy az új infrastruktúrával nemcsak a járműállomány megújítása folytatódott, hanem hálózatfejlesztés is történt. Karácsony Gergely szerint a trolibuszok fontos szerepet töltenek be a fővárosi közösségi közlekedés zöldítésében, az akkumulátoros önjárás pedig olyan területeken is lehetővé teszi az elektromos közlekedést, ahol nincs mindenhol felsővezeték.
Bodor Ádám arról beszélt, hogy az állatkerti delta új felsővezetéki kapcsolata egy fontos hálózati hiányt pótolt, és további útvonal-fejlesztések előtt nyithatja meg az utat. Rózsa András szerint az új járat egy régóta hiányzó keresztirányú közlekedési kapcsolatot teremtett.
Tovább újul a budapesti trolibuszhálózat
A fejlesztés a budapesti trolibusz-közlekedés korszerűsítésének szélesebb programjához kapcsolódik. Az elmúlt években összesen 48 alacsonypadlós Solaris–Škoda Trollino trolibusz érkezett a fővárosba, köztük 12 szóló és 36 csuklós jármű.
A trolibuszok 2023 óta szállítják az utasokat. Beszerzésüket a Fővárosi Önkormányzat előfinanszírozta, a projekt keretében pedig az Európai Unió támogatása biztosítja a kiadások utólagos finanszírozását.