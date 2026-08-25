Rekordalacsony a vízállás az abádszalóki strandon - galéria

Az elmúlt időszak visszatérő kérdése volt a hazai folyók, tavak egyre apadó vize, amelyhez az Európa-szerte tomboló hőség vezetett. A Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett venni - igaz, az elmúlt napokban már megkezdődött a turbinák fokozatos visszakapcsolása. A helyzet az abádszalóki strandnál sem kedvezőbb, ahol a Tisza-tó vize látványosan visszahúzódott. A helyszínen készült fotókon jól látható, hogy még a mélyvíz jelzésű területen is mennyire lecsökkent a vízszint.
Rekordalacsony a víz állása az abádszalóki strandon
A Minden, ami Eger információi szerint a rendkívül alacsony vízállás miatt bizonyos vízi szolgáltatások csak korlátozottan érhetők el, a parton azonban továbbra is sokféle program közül lehet választani. A strand emellett külön felhívta a fürdőzők figyelmét arra, érdemes vízicipőt vinni, mert a sekély vízben és a szabaddá váló mederrészeken most különösen hasznos lehet.
A strandról készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!
A közelmúltban egyébként azután került a figyelem középpontjába a strand, miután tömeges kagylópusztulás történt a Tisza-tónál, emiatt pedig több panasz is érkezett. A Szoljon beszámolója szerint ekkor egy helyi ügyekkel foglalkozó csoportban egy férfi az abádszalóki strand kapcsán megjegyezte: bár megérti, hogy "döglik a kagyló", érdemes lenne ezeket összeszedni. Az ügyben később az abádszalóki Tisza-tó Strand hivatalos oldalán adtak tájékoztatást: a posztjukban bejelentették, hogy a parton és a vízen is összegyűjtötték a kagylókat, ami így jelenleg kagylómentes.