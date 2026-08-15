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„Ez a kérdés hülyeség!” – A 94 éves Vitray Tamás nem finomkodik

sziget fesztivál

Alig takar valamit a ruha: a Sziget legdögösebb lányai egy galériában

53 perce
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A Sziget Fesztivál utolsó napja előtt álljunk meg egy percre és nézzük át, milyen szerelésben is buliznak 2026-ban.
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sziget fesztivállegdögösebb lányruha

A 2026-os Sziget a végéhez közeledik és idén sem volt hiány extrém külsejű vagy szexis bulizókból. A kánikula miatt a lányok parányi kis ruhákban érkeztek a Hajógyári szigetre, sokan a bikinifelsőt részesítették előnyben. 

Galériánkban összegyűjtöttük a legdögösebb lányokat az elmúlt napokról.

2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.14 Sziget Fesztivál
2026.08.14 Sziget Fesztivál
2026.08.14 Sziget Fesztivál
2026.08.14 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
Sziget Fesztivál
2026.08.12 Sziget Fesztivál
Galéria: Kivillanó keblek, parányi ruhák: íme, a Sziget Fesztivál legdögösebb csajai
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2026.08.13 Sziget Fesztivál

 

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