Állami kitüntetéseket adtak át – fotók

A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő ezer év után is itt vagyunk – mondta Baka András államfő a köszöntő beszédében.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából állami elismeréseket és kitüntetéseket ad át

Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, Cserhalmi György színész és Magyar Péter miniszterelnök

Fotó: MEDIAWORKS

Mint fogalmazott, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el – írja az MTI.

Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól

Nem politikai oldalról, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, mit tanított, mit gyógyított meg, milyen közösséget épített, milyen tudást adott tovább – mondta.

Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

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