Egyre több vadállat jön lakott területre – így segíthetsz a szomjazókon

- Az aszály az erdei források kiszáradásához vezet, ezért egyre több vadállat a városok felé veszi az irányt a túlélés reményében.
- Amennyiben ivóvízzel szeretnénk segíteni az állatokat, a legjobban tesszük, ha lakott területen kívülre helyezünk ki itatókat.
- Akkor járunk el jól, ha az adott területen illetékes vadgazdálkodó szervezettel egyeztetve igyekszünk segíteni.
- A vadállatok lakott területre, akár az erdőhöz közeli telkünkre szoktatása nem jó megoldás, ugyanis az állatok, különösképpen a rókák betegségeket hordozhatnak.
- Amit a saját kertünkben megtehetünk, az a madáritatók kihelyezése, de az is csak akkor jó ötlet, ha nincs macska a kertben.
Több mint két hete, hogy hazánk területének jelentős részét tekintve utoljára esett az eső. A hőség és az aszály tovább súlyosbodott, ennek pedig minden élőlény megissza a levét – pontosabban csak inná. A természetben akkora a vízhiány, hogy a vadállatok a városokba menekülnek annak reményében, hogy italhoz, élelemhez jutnak. A legutolsó hírek Zebegényről szóltak, ahol a Duna közelsége miatt több vadállat, köztük vaddisznók, borzok, rókák, szarvasok is megfordulnak. Budapesten a 12. kerületben vettek videóra nemrég egy vaddisznó családot, majd egy hónapra rá a Kossuth térre tévedt egy vaddisznó, amelyet végül elütött egy metró, majd egy vadász lelőtte. Habár azt gondolnánk, hogy a legjobb, amit jelen körülmények között tehetünk, az az állatok itatása, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője felhívta a figyelmet, hogy a vadállatok emberek lakta területre szoktatása nem megoldás, helyette más praktikákat érdemes bevetni.
Így biztonságos az állatok itatása hőségben
Az állatok itatása nyáron minden évben fontos kérdés, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület például rendszerint tájékoztatást teszt közzé arról, miképp segíthetjük például a kertünkbe tévedő énekesmadarakat. Erre a legjobb megoldás, ha egy-egy fára kisebb itatókat lógatunk, a víz mellé pedig némi élelmet is lehet tenni. Ezzel azonban csak akkor teszünk jót, ha nem tartunk a kertben macskát, máskülönben a cirmos vadászterületére csábítjuk a kismadarakat – hívta fel a figyelmet Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője és a Vadászati Védegylet főmunkatársa, aki bővebben arról tájékoztatta az Origót, hogy civilként mit tehetünk a vadon élő állatokért, és eközben mivel érdemes vigyáznunk.
A lakosság azzal segíthet a legtöbbet, ha a lakott területtől messzebb helyez ki egy-két vödör vizet, itatót
– kezdte lapunknak Földvári, felhívva a figyelmet két fontos dologra. „Háttérismeret nélkül mit sem ér a jó szándék, ezért aki segíteni szeretne, az az itatók kihelyezése előtt mindenképpen egyeztessen a területen vadgazdálkodást folytató szervezettel, lehetnek ugyanis olyan helyek, ahova nem szerencsés odacsődíteni az állatokat, mert azok kárt okozhatnak vagy veszélybe kerülhetnek. A másik, hogy ha valaki vizet visz, tartsa is frissen azt, vagyis folyamatosan cserélje, mert ha csak otthagyja, nagyobb bajt okozhat. A possadt víz árthat az állatoknak.”
A szóvivő szerint sok esetben arra is van lehetőség, hogy a vadgazdálkodókkal együtt menjünk ki az erdőbe, hogy segítsünk az itatásban. Ha pedig eleve egy erdő melletti, netán elkerítetlen telken élünk, az már a saját döntésünk, hogy hova helyezünk ki itatót, ám magunkhoz szoktatni a vadállatokat egyáltalán nem jó ötlet a szakember szerint.
„Inkább sétáljunk beljebb az erdőbe, és ott próbáljunk segíteni, ha ugyanis magunkhoz szoktatjuk a vadállatokat, egészségügyi kockázatnak is kitehetjük magunkat. Egy róka esetén például csak a legkisebb gond lesz, ha elviszi a szomszéd csirkéjét. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy betegségeket terjeszthet. Az itthoni vakcinázási program miatt a veszettségtől kevésbé kell tartani, nem úgy, mint az úgynevezett öttagú galandféreg-fertőzéstől (Echinococcus multilocularis), amely a kétezres évek elején jelent meg hazánkban. A féreg – más parazitákkal együtt – a róka ürülékével távozik, onnan kerülhet át az emberre. Ehhez elég, ha az állat összepiszkítja a konyhakertet, vagy a kisgyerek a füvön, homokózban játszik, ahova a róka korábban odapiszkított” – fejtette ki Földvári Attila, kiemelve, hogy súlyos, gyakorlatilag gyógyíthatatlan betegségről van szó. A vaddisznók kapcsán külön megjegyezte, hogy konfliktusos fajról van szó, így ha azt a telkünkre szoktatjuk az itatással, ám egy alkalommal nézeteltérésünk akad vele, akkor kérdés nélkül megtámadhat minket és a házi állatainkat. A vadállatok ugyanis nemigen kezdenek ragaszkodni, hálát és szeretetet érezni.
„A víz mindenkit szolgál, de mindennek és mindenkinek megvan a maga helye. Ahhoz mérten kell tudni segíteni” – summázta az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője.
Nézd meg, hogyan segítenek a vadgazdálkodók az állatokon a saját, természetes élőhelyükön:
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