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villamosenergia

Áramellátás: megjelent a rendelet, lekapcsolhatják az ipari nagyfogyasztókat

40 perce
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Megjelent az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamosenergia-rendszer válsághelyzeteinek kezelésére. Az áramellátás biztonságának megerősítését célzó intézkedések között szerepel, hogy rendkívüli helyzetben az ipari nagyfogyasztók áramellátását is korlátozhatják, ha nem csökkentik fogyasztásukat az előírásoknak megfelel
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villamosenergiakánikulaMagyar Péterválsághelyzet

Megjelent a villamosenergia-ellátási válsághelyzet kezeléséről szóló új kormányrendelet. Az áramellátás biztonságának megerősítését célzó szabályozás szombaton 19 órakor lépett hatályba. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a rendelet lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az előírt fogyasztáscsökkentést. 

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Áramellátás: megjelent a rendelet, lekapcsolhatják az ipari nagyfogyasztókat Fotó: Unsplash

Ideiglenesen kizárhatják az áramellátásból a nagyfogyasztókat, ha nem mérsékelnek

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint jelentős zavar vagy villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén az átviteli rendszerirányító először javaslatot tehet a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkező nagyfogyasztóknak villamosenergia-felhasználásuk csökkentésére.

Ha a helyzet ezt indokolja, a rendszerirányító már kötelező utasítást is adhat a fogyasztás mérséklésére. A nagyfogyasztóknak ilyenkor a meghatározott mértékben kell visszafogniuk villamosenergia-felhasználásukat, a berendezések biztonságos működéséhez feltétlenül szükséges minimumszint kivételével.

Amennyiben egy érintett vállalat nem teljesíti az utasítást, pénzügyi szankciókra számíthat. A rendelet szerint ismételt felszólítás után – ha két órán belül sem történik meg a szükséges fogyasztáscsökkentés – az átviteli rendszerirányító kezdeményezheti a nagyfogyasztó villamosenergia-szolgáltatásból történő ideiglenes kikapcsolását a válsághelyzet idejére.

Az új szabályozás emellett pontosabban meghatározza a villamosenergia-ellátási válsághelyzet különböző fokozatait, létrehozza a Krízis Munkabizottság új működési rendjét, valamint lehetővé teszi, hogy rendkívüli helyzetben bizonyos, korábban betáplálási jogosultsággal nem rendelkező termelőegységek is villamos energiát tápláljanak a hálózatba, ha ez az ellátás biztonságát szolgálja.

A rendelet indoklása szerint a módosítás célja a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának megerősítése, figyelembe véve a változó környezeti viszonyokat, az energiahordozók piacán tapasztalható bizonytalanságokat, valamint a nemzetközi hálózati üzemzavarok tapasztalatait.

 

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