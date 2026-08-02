Magyar Péter: Nem lesz kötelező a lakossági áramkorlátozás a következő napokban

Magyar Péter közölte, hogy áramkorlátozás nem lesz a lakosság számára a következő napokban. A miniszterelnök szerint a Védelmi Munkacsoport ülésén áttekintették az ország energiaellátási helyzetét, a várható fogyasztási adatokat, valamint a rendelkezésre álló hazai és importkapacitásokat.

Nem lesz lakossági áramkorlátozás – fontos döntést jelentett be Magyar Péter Fotó: Mediaworks

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerül sor.

A miniszterelnök ugyanakkor arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban a lehetőségeikhez mérten csökkentsék vagy időzítsék át az áramfelhasználásukat a legkritikusabb időszakban.

„A következő napokban, a kritikus 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni az áramfogyasztásukat” – írta.

A nagyfogyasztó vállalatoktól várják a vállalások betartását

Magyar Péter szerint fontos szerepe van az ipari fogyasztóknak is a kialakult helyzet kezelésében. Kiemelte, hogy több száz nagyfogyasztó vállalat önként vállalt fogyasztáscsökkentést, és a kormány elvárja ezeknek a vállalásoknak a betartását.

A miniszterelnök megköszönte a szerinte egyre erősödő nemzeti összefogást, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy az ország villamosenergia-rendszere stabil maradjon.

A hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködésre kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A villamosenergia-hálózat irányításáért felelős MAVIR percről percre figyeli a hálózat terhelését, és ha indokolt, a kormány bármikor elrendelhet korlátozásokat a nagyfogyasztóknál.

A Paksi Erőmű teljes leállítására egyelőre nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében, a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt, és ad majd tájékoztatást. Az erőmű leállítását követően az erőmű átáll az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében.

A szakemberek a következő napokra nem várnak olyan mennyiségű csapadékot a Duna vízgyűjtő területén, ami rövid távon lehetővé tenné a Paksi Erőműben a teljes kapacitású újraindítást. Ezért továbbra is indokolt az áramfelhasználás átütemezése a késő délutáni, kora esti órákról, legyen szó a klímaberendezések használatáról vagy az elektromos gépkocsik töltéséről.