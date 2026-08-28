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Olyan sok árvaszúnyog van a Balatonnál, hogy a radaron már csapadékként tűntek fel

48 perce
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Még a HungaroMet rendszereit is átverték az szúnyograjok. A héten többször is csapadékként jelezték a radarok a Balaton felett rajzó árvaszúnyogokat.
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balatoncsapadékárvaszúnyog

Megdöbbentő videót osztott meg a HungaroMet: első ránézésre úgy tűnik, mintha esőfelhők alakulnának ki a Balaton felett, valójában azonban az árvaszúnyogok verték át a meteorológiai szolgálat rendszereit.

Csapadékként tűnnek fel az árvaszúnyogok a radaron
Csapadékként tűnnek fel az árvaszúnyogok a radaron. Fotó: HungaroMet

Csapadékként tűnnek fel az árvaszúnyogok a radaron

Aki az elmúlt hetekben esténként, éjszakánként figyelte a radarképeket, észrevehette, hogy a Balaton fölött éjszakáról-éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg. Nos, nem hibás a radar, hanem ezeket a jeleket a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok okozzák, amelyek olyan sokan vannak, hogy azt bizony már a radarképeken is látni - olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán.

A héten a radarképeken először 18:00-kor tűnt fel a bizarr esemény, majd némi szünet után hajnalban is. Szerencsére ez nem annyira hátborzongató, mint elsőre hangzik, ugyanis az északi államok radarképein például a madárrajok vonulását lehet évről-évre látni.

 

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