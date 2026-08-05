Valóban jöhet az ásványvíz-korlátozás? Megszólaltak a boltok

A tartós kánikula és a helyi vízellátási gondok miatt országszerte jelentősen megnőtt a palackozott vizek iránti kereslet, és a vásárlók sok helyen kartonszámra halmozzák fel a készleteket. A HAON megkereste a legnagyobb hazai áruházláncokat, hogy megtudja, kell-e számítani ásványvíz-korlátozásra.

Valóban jöhet az ásványvíz-korlátozás? (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Valóban jöhet az ásványvíz-korlátozás?

SPAR

Jelentősen nőtt az ásványvizek, üdítők, jeges teák, a dinnye és a grilltermékek forgalma. A vállalat hangsúlyozta, hogy pánikvásárlást nem tapasztalnak, és áruhiánnyal sem számolnak.

Tesco

A kánikula miatt természetes módon megugrott a frissítők iránti kereslet, felvásárlási láz nincs. Közlésük szerint áruházaik és az online bevásárlási szolgáltatásuk is felkészült a megnövekedett vásárlói igények kiszolgálására.

PENNY

Tájékoztatásuk szerint a 31. héten az előző héthez képest 46 százalékkal több ásványvizet értékesítettek, míg a hét második felében már 65 százalékos növekedést mértek az egy héttel korábbi azonos időszakhoz viszonyítva. A vállalat ugyanakkor kiemelte, hogy pánikvásárlást nem tapasztalnak, a készletek folyamatosan rendelkezésre állnak, ezért ásványvíz-korlátozás bevezetését jelenleg nem tervezik.

Lidl

Az ásványvizek mellett az ízesített vizek, üdítők, fagylaltok és friss zöldségek-gyümölcsök forgalma nőtt. A vállalat hangsúlyozta, hogy logisztikai hálózatuk folyamatosan biztosítja az üzletek áruellátását, és ha egy-egy településen a szokásosnál nagyobb mennyiség fogy, rövid időn belül feltöltik a készleteket.

Összességében a megkérdezett áruházláncok azt hangsúlyozták, hogy az utánpótlás folyamatos, a vásárlók továbbra is hozzájuthatnak a szükséges mennyiséghez, és jelenleg egyik nagy kereskedelmi lánc sem készül ásványvízkorlátozás bevezetésére.