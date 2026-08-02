Ásványvíz: pánikvásárlás indult több településen, a boltok nyugalomra intenek

Az ország több pontján is megnövekedett az ásványvíz iránti kereslet a tartós hőség és az egyes településeken kialakult vízellátási problémák miatt. A vásárlók közül többen kartonszámra kezdték hazavinni a palackozott vizet, a kereskedők és az érdekképviseletek azonban arra figyelmeztetnek, hogy nincs ok a pánikra - írja az economx.hu.

Ásványvíz: pánikvásárlás indult, kartonszámra viszik haza a palackokat Fotó: Pexels

Az Egyenlő.hu modern kereskedelmi szakszervezet vasárnap azt közölte: üzletekből olyan jelzéseket kaptak, amelyek szerint több településen a lakosság elkezdte felvásárolni az ásványvizet a vezetékes vízellátással kapcsolatos hírek miatt.

Kartonszámra kerültek a vizespalackok a bevásárlókocsikba

A beszámolók szerint nemcsak kisebb üzletekben, hanem nagyobb áruházakban is feltűnt, hogy a vásárlók a megszokottnál jóval több palackozott vizet vásárolnak. Bár a nyári kánikula természetes módon növeli a víz- és üdítőfogyasztást, ezúttal több helyen kifejezetten az ásványvíz iránt ugrott meg a kereslet.

Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu elnöke szerint több vásárló is arról számolt be a pénztárosoknak, hogy attól tartanak: a következő napokban nem lesz elegendő víz a családok számára a rendkívüli hőségben.

A szakszervezet vezetője ugyanakkor hangsúlyozta: nincs szükség felhalmozásra, mert az üzletek ellátása folyamatos, a kereskedők pedig szorosan követik a megnövekedett igényeket.

„A kereskedők áruellátottsága folyamatos, naponta többször intézik a rendeléseket, ezért nem fenyeget készlethiány” – hangsúlyozta Bubenkó Csaba.

A kereskedők szerint nem fenyeget hiány

Az érdekképviselet szerint a rendkívüli időjárási helyzetben különösen fontos a felelős magatartás. A lakosságot arra kérik, hogy a hivatalos tájékoztatások alapján hozzanak döntéseket, és ne a közösségi médiában terjedő félelmek vezessék őket.

A szakszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőség és az aszály a bolti dolgozókat is próbára teszi. A munkatársak több helyen tapasztalták, hogy a bizonytalan információk miatt feszültebbé váltak a vásárlók.

Bubenkó Csaba szerint az áruellátás jelenleg minden termékkörben zavartalan, így a boltok polcain a következő napokban is elérhető lesz a víz.