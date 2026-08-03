Ismét lecsapott az országot sújtó aszály: kiszáradt a tiszavasvári Fehér-szik

A jelenleg is tomboló hőség miatt extrém alacsony a Duna vízállása hazánkban, amelynek hatása szinte mindenütt látható, köztük az energiaellátás területén is, mialatt a Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 302 centiméterrel újabb negatív rekordot ért el a napokban. Az országot sújtó rendkívüli aszály nemrég újabb látványos nyomot hagyott maga után: a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán jelentette be, hogy kiszáradt a tiszavasvári Fehér-szik.

Az országot sújtó rendkívüli aszály újabb látványos nyomot hagyott maga után / Fotó: INA FASSBENDER / AFP (Képünk illusztráció)

Az országot sújtó rendkívüli aszály újabb látványos nyomot hagyott maga után

A több mint 100 hektáros szikes tó vízháztartása teljes mértékben az időjárástól függ, a térségben pedig augusztus elejéig jóval az átlag alatti csapadékmennyiség hullott. A HungaroMet kiemelte, a kiszáradt tómeder ugyanakkor egy különleges természeti jelenséget is megmutat: a nagy szódatartalmú talaj felszínén kivirágzott a sziksó, amely fehér kéregként borítja be a medret.

A háttérben a tokaji Kopasz-hegy is feltűnik

- tették hozzá.