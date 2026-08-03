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Energiakrízis: tomboló a kánikula és vízhiány – ezt lehet tudni a rendkívüli helyzetről percről-percre

aszály

Ismét lecsapott az országot sújtó aszály: kiszáradt a tiszavasvári Fehér-szik

36 perce
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A több mint 100 hektáros szikes tó vízháztartása teljes mértékben az időjárástól függ. Az országot sújtó rendkívüli aszály következtében most kiszáradt a tiszavasvári Fehér-szik, amely azonban egy különleges természeti jelenséget is megmutatott.
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aszályfehér - szikkánikulakiszáradt

A jelenleg is tomboló hőség miatt extrém alacsony a Duna vízállása hazánkban, amelynek hatása szinte mindenütt látható, köztük az energiaellátás területén is, mialatt a Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 302 centiméterrel újabb negatív rekordot ért el a napokban. Az országot sújtó rendkívüli aszály nemrég újabb látványos nyomot hagyott maga után: a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán jelentette be, hogy kiszáradt a tiszavasvári Fehér-szik.

Európai aszály, kiszáradt repedezett talaj és szárazságot túlélő zöld növény
Az országot sújtó rendkívüli aszály újabb látványos nyomot hagyott maga után / Fotó: INA FASSBENDER / AFP (Képünk illusztráció)

Az országot sújtó rendkívüli aszály újabb látványos nyomot hagyott maga után

A több mint 100 hektáros szikes tó vízháztartása teljes mértékben az időjárástól függ, a térségben pedig augusztus elejéig jóval az átlag alatti csapadékmennyiség hullott. A HungaroMet kiemelte, a kiszáradt tómeder ugyanakkor egy különleges természeti jelenséget is megmutat: a nagy szódatartalmú talaj felszínén kivirágzott a sziksó, amely fehér kéregként borítja be a medret. 

A háttérben a tokaji Kopasz-hegy is feltűnik

- tették hozzá.

 

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