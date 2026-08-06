Kiszáradt a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található sátoraljaújhelyi Széphalom városrész környékén a Bózsva-patak - közölte Lontay László, a térség tiszás országgyűlési képviselője csütörtökön.

Elképesztő méretek öltött az aszály: kiszáradt a Bózsva-patak Széphalom környékén. Fotó: Lontay László/ Facebook

Elképesztő méretek öltött az aszály: kiszáradt a Bózsva-patak Széphalom környékén

Azt írta, hogy az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy az emberek a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjanak a vízzel. A közös természeti értékek és vízkészletek megóvása mindenki kollektív ügye - tette hozzá.

A bejegyzéshez csatolt videóban Lontay László elmondta, hogy a kiszáradás helyétől feljebb található szakaszon "még viszonylag kecsegtetőbb a helyzet". Hozzátette, az elmúlt napokban az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV) és a Borsodvíz arról tájékoztatta, hogy választókerületének nem kell majd vízhasználati korlátozásokkal szembenéznie.

Lontay László megfontolt vízhasználatra és tudatos állampolgári viselkedésre kérte a térség lakosságát.