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aszály

Elképesztő méretek öltött az aszály: kiszáradt a Bózsva-patak Széphalom környékén

23 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Az aszály és a rendkívüli hőség miatt kiszáradt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Bózsva-patak. Lontay László, a térség tiszás országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az ívóvízellátás továbbra is biztonságos.
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aszályszéphalomkánikula

Kiszáradt a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található sátoraljaújhelyi Széphalom városrész környékén a Bózsva-patak - közölte Lontay László, a térség tiszás országgyűlési képviselője csütörtökön.

Elképesztő méretek öltött az aszály: kiszáradt a Bózsva-patak Széphalom környékén
Elképesztő méretek öltött az aszály: kiszáradt a Bózsva-patak Széphalom környékén. Fotó: Lontay László/ Facebook

Elképesztő méretek öltött az aszály: kiszáradt a Bózsva-patak Széphalom környékén

Azt írta, hogy az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy az emberek a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjanak a vízzel. A közös természeti értékek és vízkészletek megóvása mindenki kollektív ügye - tette hozzá.

A bejegyzéshez csatolt videóban Lontay László elmondta, hogy a kiszáradás helyétől feljebb található szakaszon "még viszonylag kecsegtetőbb a helyzet". Hozzátette, az elmúlt napokban az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV) és a Borsodvíz arról tájékoztatta, hogy választókerületének nem kell majd vízhasználati korlátozásokkal szembenéznie.

Lontay László megfontolt vízhasználatra és tudatos állampolgári viselkedésre kérte a térség lakosságát.

 

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