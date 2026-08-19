Az aszály miatt országos program indul a halastavak vizének hasznosítására a MA-HAL és az Országos Vízügyi Főigazgatóság együttműködésével. A magyarországi tavakban idén a szárazság ellenére is közel 300 millió köbméter víz található.

Az aszály és a vízhiány miatt országos program indul: a halastavak lecsapolásakor felszabaduló vizet a tájba vezetik a MA-HAL és az OVF együttműködésével. (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: Ivantsov

Millió köbméter vizet tartanának a tájban

Magyarországon mintegy 27 ezer hektáron működnek halastavak, amelyek ideális esetben körülbelül 350 millió köbméter vizet képesek visszatartani. Idén az aszály ellenére is megközelíti a 300 millió köbmétert a bennük lévő víz mennyisége.

A lehalászások idején felszabaduló víz korábban jellemzően csatornákba és folyókba került. Ősszel azonban országszerte szervezetten a környező tájba vezetik, hogy segítsék az ökológiai rendszerek vízpótlását és javítsák Magyarország vízmegtartó képességét.

A program egy olyan nyár után indul, amikor az ország jelentős részét súlyos vízhiány érintette, és a víz megtartása a magyar vízgazdálkodás egyik központi kérdésévé vált. Júliusban országosan tartósan vízhiányos időszakot is elrendeltek, miközben az Alföld több térségében tovább mélyült az aszály.

A MA-HAL szerint a tógazdák és a vízügyi szakemberek az Országos Vízügyi Főigazgatósággal összehangoltan végzik majd a lecsapolást és a víz kivezetését.

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