Három balatoni település fog össze – látványos programmal készülnek az ünnepre

A Balaton térségében számos település készül tűzijátékkal és más ünnepi programokkal az államalapítás ünnepére. Augusztus 20. egyik legnagyobb látványosságát Tihany, Balatonfüred és Zamárdi összehangolt fény- és tűzijátéka adja, de a tó mindkét partján több rendezvényt is tartanak.
Három balatoni település összehangolt látványossággal készül augusztus 20-án
A Strand Fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint a három település programja augusztus 20-án 21.30-kor kezdődik Tihanyban. A bencés apátság falán két, egyenként 12 perces fényjáték idézi meg az államalapítás ünnepét.
Ezt 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagore sétányról, majd 22.10-kor Zamárdiban, a Strand Fesztiválon kezdődik a több mint tízperces, zenével kísért tűzijáték. A produkció zenei alapját Hundred Sins készíti.
Siófokon a kilencnapos Bor és Kenyér Ünnepe keretében Kovács Kati ad koncertet augusztus 20-án a hajóállomásnál, ezt követően pedig tűzijátékot tartanak. A déli parton Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonszemesen, Fonyódon, Balatonfenyvesen és Balatonberényben is lesz tűzijáték a települések tájékoztatása szerint.
Keszthelyen kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelnek. Osvald Bálint, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a móló melletti zenepavilonnál mindkét este zenés produkciókat tartanak, és a hagyományos tűzijáték sem marad el.
Az északi parton Balatonkenesén, Alsóörsön, Csopakon, Zánkán, Balatonszepezden, Szigligeten és Gyenesdiáson is tűzijátékkal készülnek a nemzeti ünnepre.
Balatonbogláron már augusztus 19-én, szerdán 23 órakor megtartják a tűzijátékot az ötnapos Boglári Szüreti Fesztivál részeként, a Platán strandnál. Badacsonyban ugyancsak szerdán, 22 órakor rendeznek tűzijátékot a mólónál.
Több városban tűzijáték nélkül telik az ünnep
Balatonlellén nem rendeznek tűzijátékot. A naplementében feldíszített vitorlások indulnak lampionos felvonulásra a móló elől, később pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan a résztvevők a környező települések tűzijátékait nézhetik meg.
Balatonfűzfőn a Kerekes Band koncertje és a magyar történelmet felidéző vizuális program várja a közönséget a strandon.
Hévízen idén sem lesz tűzijáték, a négynapos hosszú hétvégén a Rizling Placc Fesztivál programjaira várják a közönséget a Kölcsey utcai rendezvénytéren.
Székesfehérváron a Székesfehérvári Királyi Napok összművészeti fesztivál kínál programokat. A városban hosszú évek óta nem tartanak tűzijátékot augusztus 20-án, az ünnep előestéjén azonban LED-es zsonglőrprodukciót rendeznek az Öreghegyi Mulatságon, a Bory-várnál.
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Veszprémben augusztus 20. alkalmából az István, a király című rockoperát mutatja be a Petőfi Színház a felújított várnegyedben, Oberfrank Pál rendezésében. Zalavári Eszter, a Veszprémi Programiroda Kft. ügyvezetője az MTI-nek elmondta, hogy a városban sem tűzijátékot, sem fényjátékot nem rendeznek.