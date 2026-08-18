Három balatoni település fog össze – látványos programmal készülnek az ünnepre

A Balaton térségében számos település készül tűzijátékkal és más ünnepi programokkal az államalapítás ünnepére. Augusztus 20. egyik legnagyobb látványosságát Tihany, Balatonfüred és Zamárdi összehangolt fény- és tűzijátéka adja, de a tó mindkét partján több rendezvényt is tartanak.

Az augusztus 20. alkalmából rendezett balatoni programok között több tűzijáték is szerepel (A kép illusztráció)

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Három balatoni település összehangolt látványossággal készül augusztus 20-án

A Strand Fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint a három település programja augusztus 20-án 21.30-kor kezdődik Tihanyban. A bencés apátság falán két, egyenként 12 perces fényjáték idézi meg az államalapítás ünnepét.

Ezt 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagore sétányról, majd 22.10-kor Zamárdiban, a Strand Fesztiválon kezdődik a több mint tízperces, zenével kísért tűzijáték. A produkció zenei alapját Hundred Sins készíti.

Siófokon a kilencnapos Bor és Kenyér Ünnepe keretében Kovács Kati ad koncertet augusztus 20-án a hajóállomásnál, ezt követően pedig tűzijátékot tartanak. A déli parton Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonszemesen, Fonyódon, Balatonfenyvesen és Balatonberényben is lesz tűzijáték a települések tájékoztatása szerint.

Keszthelyen kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelnek. Osvald Bálint, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a móló melletti zenepavilonnál mindkét este zenés produkciókat tartanak, és a hagyományos tűzijáték sem marad el.

Az északi parton Balatonkenesén, Alsóörsön, Csopakon, Zánkán, Balatonszepezden, Szigligeten és Gyenesdiáson is tűzijátékkal készülnek a nemzeti ünnepre.

Balatonbogláron már augusztus 19-én, szerdán 23 órakor megtartják a tűzijátékot az ötnapos Boglári Szüreti Fesztivál részeként, a Platán strandnál. Badacsonyban ugyancsak szerdán, 22 órakor rendeznek tűzijátékot a mólónál.

Több városban tűzijáték nélkül telik az ünnep

Balatonlellén nem rendeznek tűzijátékot. A naplementében feldíszített vitorlások indulnak lampionos felvonulásra a móló elől, később pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan a résztvevők a környező települések tűzijátékait nézhetik meg.