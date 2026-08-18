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Vitézy Dávid

Augusztus 20: rendkívüli menetrenddel készül a MÁV és a BKK

18 perce
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Rendkívüli közlekedési renddel készülnek a fővárosi ünnepi programokra, hogy a késő esti rendezvények után is haza lehessen jutni. Augusztus 20-án a budapesti metrók tovább járnak, több vidéki nagyváros felé mentesítő vonatok indulnak, emellett a HÉV- és a Volán-közlekedést is sűrítik.
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Vitézy Dávidaugusztus 20.HÉVVolánMÁV

Augusztus 20-án egész nap programokkal várják az ünneplőket Budapest több pontján, este pedig megtartják a hagyományos tűzijátékot a Duna felett. Az idei rendezvénysorozat egyik újdonsága, hogy a tűzijáték után is folytatódnak a programok: három fővárosi helyszínen késő estig, illetve éjjel fél kettőig tartanak rendezvényeket – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Augusztus 20-án a késő esti budapesti programok után is több járattal segítik a hazajutást (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash A júniusi rendkívüli hőhullám jelentősen befolyásolta a hazai vasúti közlekedést: a MÁV adatai szerint a személyszállító vonatok menetrendszerűsége 78,23 százalékos volt
Augusztus 20-án a késő esti budapesti programok után is több járattal segítik a hazajutást (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Vitézy Dávid közlése szerint a Kossuth téren, a Parlament előtt DJ-k lépnek fel, a Margitszigeten koncerteket rendeznek, a Műegyetem rakparton pedig elektronikus zenei programok várják a közönséget. A késő esti rendezvények miatt a fővárosi és az országos közösségi közlekedés menetrendjét is módosítják.

A miniszter arról is beszélt, hogy az idei tűzijáték és a teljes rendezvénysorozat mintegy 4,9 milliárd forintba kerül. 

Közlése szerint a korábbi tervekben szereplő mintegy 17 milliárd forinthoz képest lényegesen kisebb összegből szervezik meg az ünnepi eseményeket.

Augusztus 20. után éjszakába nyúló közlekedéssel segítik a hazajutást

A MÁV-csoport keddi közleménye szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve módosították a menetrendet annak érdekében, hogy a fővárosi pályaudvarokra 23 óra és éjjel 2 óra között kiérkező utasok is haza tudjanak jutni.

A vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Az országos hálózaton több vonat szerelvényét is hosszabbra állítják, a HÉV-ek és a Volán-járatok esetében pedig sűrítésekre kell számítani.

Budapestről mentesítő vonat indul Békéscsabára, Debrecenen keresztül Nyíregyházára, valamint Egerbe, Miskolcra és Pécsre. A GYSEV Győrön keresztül Sopronba is indít éjszakai járatot.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint további irányokban is biztosítanak késő esti hazajutási lehetőséget. A távolsági és elővárosi vasúti járatok mellett olyan térségek felé is közlekednek késői autóbuszok, ahol azok kedvezőbb eljutást biztosítanak.

Az augusztus 20-i ünnepség miatt éjjel fél háromig járnak a metrók

Budapesten az M2-es, az M3-as és az M4-es metró a megszokottnál tovább, éjjel fél háromig közlekedik. A késői metrójáratokkal a fővárosi pályaudvarok és autóbusz-állomások is könnyebben elérhetők lesznek. Vitézy Dávid közlése szerint az éjszakai buszjáratokat és a 6-os villamos közlekedését is sűrítik.

Az elővárosi közlekedésben ugyancsak többletszolgáltatásokkal készülnek. A MÁV közlése szerint sűrítik a HÉV-eket, míg a miniszter tájékoztatása alapján több elővárosi vasútvonalon és agglomerációs autóbuszjáraton is lesz lehetőség az éjszakai hazautazásra.

A MÁV Országos Haváriaközpontja az ünnep alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat- és utasforgalmat. A vasúttársaság közlése szerint szükség esetén operatív intézkedésekkel, illetve további járatok forgalomba állításával segítik az utasok hazajutását.

Lezárásokra is számítani kell Budapesten

A tűzijáték előtt és után jelentős közúti és felszíni közösségi közlekedési korlátozások várhatók a fővárosban. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a Lánchidat, a Margit hidat és az Erzsébet hidat is érintik a lezárások, ezért az ünnepi programokra érkezőknek elsősorban a metrók használatát javasolják.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt pedig ellenőrizzék az ünnepnapi közlekedési rendet. A részletes éjszakai vasúti, HÉV- és Volán-menetrendek a MÁV felületein, a budapesti változások pedig a BKK oldalán érhetők el.

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