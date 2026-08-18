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augusztus 20

Látványos légi parádéval készül a honvédség augusztus 20-ra

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A Magyar Honvédség idén tisztavatással, látványos légi bemutatóval és haditechnikai programokkal kapcsolódik be a nemzeti ünnep eseményeibe. Augusztus 20. reggelén a Duna felett katonai repülőgépek és helikopterek is bemutatkoznak, a következő két napon pedig a Városligetben várják az érdeklődőket.
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augusztus 20Szent István napjaMagyar Honvédséglégiparádé

A Magyar Honvédség tisztavatással, légi parádéval és haditechnikai bemutatókkal vesz részt az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjain. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint az események miatt több helyen fokozott hanghatásra, valamint katonai járművek és nehéztechnikai eszközöket szállító szerelvények megjelenésére is számítani kell.

augusztus 20 programok, augusztus 20 programok Budapest, Szent István-nap, államalapítás ünnepe, légi parádé, tisztavatás, Magyar Honvédség, budapesti programok Az augusztus 20-i ünnepi program részeként három Gripen húz át a Duna felett nemzeti színű füstcsíkkal The Saab JAS 39 Gripen combat aircraft of the Hungarian Air Force participates in St. Stephen's Day celebrations in front of the Hungarian Parliament in Budapest, Hungary, on August 20, 2025. St. Stephen's Day is a Hungarian public holiday celebrated on August 20. It is dedicated to the first king of Hungary. The celebrations include mass, state ceremonies, processions, parades, and concerts. A grand fireworks spectacle takes place in the evening. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Az augusztus 20-i ünnepi program részeként három Gripen húz át a Duna felett nemzeti színű füstcsíkkal
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Augusztus 20. reggelén tartják a tisztavatást

Az államalapítás ünnepén reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás az Országház előtt. A felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküt tesznek, majd kardrántással fejezik ki elkötelezettségüket a haza szolgálata mellett.

A rendezvényen három JAS–39 Gripenből álló kötelék is áthúz, a repülőgépek piros-fehér-zöld füstcsíkot húznak maguk után.

Kilenc órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakasz felett rendezik meg a több mint félórás légi parádét. A bemutatón JAS–39 Gripen harcászati repülőgépek, L–39NG Skyfox kiképző repülőgépek, Dassault Falcon 7X, Airbus A319 és Embraer KC–390 Millennium szállító repülőgépek, valamint H145M és H225M helikopterek vesznek részt.

Az augusztus 20-ai programban egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók is szerepelnek. A légi parádét három Gripen nemzeti színű füstcsíkos áthúzása zárja, majd egy H225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval.

A Honvédelmi Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a dinamikus bemutatók és a díszelgő áthúzások miatt a környéken fokozott hanghatásra kell számítani.

Haditechnikai eszközöket is bemutatnak a Városligetben

Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Szent István-napi ünnepséghez kapcsolódóan haditechnikai bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket a Városligetben, a Kós Károly sétányon.

A látogatók egyebek mellett a Leopard 2A7HU harckocsit, a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművet, a PzH 2000 önjáró löveget és a Gidrán páncélozott harcjárművet is megtekinthetik. Bemutatják továbbá a NASAMS és a Mistral Atlas légvédelmi rendszerek eszközeit.

A programot robbanószer-kereső kutyás és katonai közelharcbemutatók, a különleges díszelgő csoport műsora, valamint tartalékos katonazenekarok fellépései egészítik ki.

Az interaktív programok között lő- és VR-szimulátor, laser tag, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok, valamint tűzszerész robot is szerepel.

Katonai járművek jelenhetnek meg több útvonalon

A városligeti rendezvényre Szentesről, Tatáról, Szolnokról és Győrből érkeznek haditechnikai eszközök. Átcsoportosításuk miatt augusztus 19-én este, valamint augusztus 20-án a hajnali és reggeli órákban több Budapest felé vezető főúton és autópályán, illetve a fővárosban is katonai járművek és nehéztechnikai eszközöket szállító szerelvények közlekedésére kell számítani.

Augusztus 21-én az esti és éjszakai órákban a visszacsoportosítás miatt ismét megnövekedhet a katonai járművek jelenléte a Budapestről kivezető útvonalakon –tájékoztat az MTI.

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