Látványos légi parádéval készül a honvédség augusztus 20-ra

A Magyar Honvédség tisztavatással, légi parádéval és haditechnikai bemutatókkal vesz részt az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjain. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint az események miatt több helyen fokozott hanghatásra, valamint katonai járművek és nehéztechnikai eszközöket szállító szerelvények megjelenésére is számítani kell.
Augusztus 20. reggelén tartják a tisztavatást
Az államalapítás ünnepén reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás az Országház előtt. A felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküt tesznek, majd kardrántással fejezik ki elkötelezettségüket a haza szolgálata mellett.
A rendezvényen három JAS–39 Gripenből álló kötelék is áthúz, a repülőgépek piros-fehér-zöld füstcsíkot húznak maguk után.
Kilenc órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakasz felett rendezik meg a több mint félórás légi parádét. A bemutatón JAS–39 Gripen harcászati repülőgépek, L–39NG Skyfox kiképző repülőgépek, Dassault Falcon 7X, Airbus A319 és Embraer KC–390 Millennium szállító repülőgépek, valamint H145M és H225M helikopterek vesznek részt.
Az augusztus 20-ai programban egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók is szerepelnek. A légi parádét három Gripen nemzeti színű füstcsíkos áthúzása zárja, majd egy H225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval.
A Honvédelmi Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a dinamikus bemutatók és a díszelgő áthúzások miatt a környéken fokozott hanghatásra kell számítani.
Haditechnikai eszközöket is bemutatnak a Városligetben
Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Szent István-napi ünnepséghez kapcsolódóan haditechnikai bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket a Városligetben, a Kós Károly sétányon.
A látogatók egyebek mellett a Leopard 2A7HU harckocsit, a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművet, a PzH 2000 önjáró löveget és a Gidrán páncélozott harcjárművet is megtekinthetik. Bemutatják továbbá a NASAMS és a Mistral Atlas légvédelmi rendszerek eszközeit.
A programot robbanószer-kereső kutyás és katonai közelharcbemutatók, a különleges díszelgő csoport műsora, valamint tartalékos katonazenekarok fellépései egészítik ki.
Az interaktív programok között lő- és VR-szimulátor, laser tag, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok, valamint tűzszerész robot is szerepel.
Katonai járművek jelenhetnek meg több útvonalon
A városligeti rendezvényre Szentesről, Tatáról, Szolnokról és Győrből érkeznek haditechnikai eszközök. Átcsoportosításuk miatt augusztus 19-én este, valamint augusztus 20-án a hajnali és reggeli órákban több Budapest felé vezető főúton és autópályán, illetve a fővárosban is katonai járművek és nehéztechnikai eszközöket szállító szerelvények közlekedésére kell számítani.
Augusztus 21-én az esti és éjszakai órákban a visszacsoportosítás miatt ismét megnövekedhet a katonai járművek jelenléte a Budapestről kivezető útvonalakon –tájékoztat az MTI.
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