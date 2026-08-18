Látványos légi parádéval készül a honvédség augusztus 20-ra

A Magyar Honvédség tisztavatással, légi parádéval és haditechnikai bemutatókkal vesz részt az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjain. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint az események miatt több helyen fokozott hanghatásra, valamint katonai járművek és nehéztechnikai eszközöket szállító szerelvények megjelenésére is számítani kell.

Az augusztus 20-i ünnepi program részeként három Gripen húz át a Duna felett nemzeti színű füstcsíkkal

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Augusztus 20. reggelén tartják a tisztavatást

Az államalapítás ünnepén reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás az Országház előtt. A felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküt tesznek, majd kardrántással fejezik ki elkötelezettségüket a haza szolgálata mellett.

A rendezvényen három JAS–39 Gripenből álló kötelék is áthúz, a repülőgépek piros-fehér-zöld füstcsíkot húznak maguk után.

Kilenc órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakasz felett rendezik meg a több mint félórás légi parádét. A bemutatón JAS–39 Gripen harcászati repülőgépek, L–39NG Skyfox kiképző repülőgépek, Dassault Falcon 7X, Airbus A319 és Embraer KC–390 Millennium szállító repülőgépek, valamint H145M és H225M helikopterek vesznek részt.

Az augusztus 20-ai programban egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók is szerepelnek. A légi parádét három Gripen nemzeti színű füstcsíkos áthúzása zárja, majd egy H225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval.

A Honvédelmi Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a dinamikus bemutatók és a díszelgő áthúzások miatt a környéken fokozott hanghatásra kell számítani.

Haditechnikai eszközöket is bemutatnak a Városligetben

Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Szent István-napi ünnepséghez kapcsolódóan haditechnikai bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket a Városligetben, a Kós Károly sétányon.

A látogatók egyebek mellett a Leopard 2A7HU harckocsit, a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművet, a PzH 2000 önjáró löveget és a Gidrán páncélozott harcjárművet is megtekinthetik. Bemutatják továbbá a NASAMS és a Mistral Atlas légvédelmi rendszerek eszközeit.

A programot robbanószer-kereső kutyás és katonai közelharcbemutatók, a különleges díszelgő csoport műsora, valamint tartalékos katonazenekarok fellépései egészítik ki.