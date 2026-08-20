Nem lesz mindenhol zavartalan az ünnep: heves zivatar is lecsaphat augusztus 20-án

Az időjárás augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén az ország nagy részén napos és meleg lesz, délután azonban többfelé megnövekedhet a gomolyfelhőzet. A HungaroMet szerint az északnyugati országrészben heves zivatar kialakulására is van esély.

Az időjárás augusztus 20-án forró lesz, de a nemzeti ünnepen zápor, zivatar és akár heves zivatar is kialakulhat, miközben 38 fokig melegedhet a levegő (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Időjárás augusztus 20-án: heves zivatar is lecsaphat

A HungaroMet előrejelzése alapján csütörtökön főként az ország északi és északnyugati felén válhat erőteljessé a felhőképződés. Záporok és zivatarok alakulhatnak ki, az északnyugati harmadban pedig akár heves zivatar is lehet. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik.

Az Időkép szintén sok napsütést vár, ugyanakkor helyenként futó zápor vagy zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk, erős déli, délnyugati szélre számítanak.

A HungaroMet 32–37 fokos csúcshőmérsékletet jelez. Az Időkép szerint 31–38, míg a Köpönyeg előrejelzése alapján 30–35 fok közé melegedhet a levegő. A Köpönyeg szerint a napsütést több helyen felhők zavarhatják meg, és helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

Ezek az ingyenes programok várnak Budapesten a hosszú hétvégén

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