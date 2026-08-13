Nagy változás jön Budapest közlekedésében az augusztus 20-i ünnep miatt

Az augusztus 20-i programokhoz kapcsolódó korlátozások már augusztus 15-én életbe lépnek Budapesten. A Lánchidat átadják a gyalogosoknak, több rakparton és a Budai vár környékén is változik a közlekedés, ezért a BKK elsősorban a sűrűbben járó metrók használatát javasolja.

A nemzeti ünnep miatt több budapesti helyszínen lezárások és terelések lesznek, a metrók pedig augusztus 20-án hajnali fél 3-ig közlekednek.

Fotó: robertharding via AFP

Közlekedés az augusztus 20-i nemzeti ünnepen Budapesten

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től, szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik: átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is.

A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. Utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább, hajnali fél 3-ig járnak. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásukat a BudapestGO alkalmazással tervezzék meg. Az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon is lehet tájékozódni.

Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program várja a látogatókat a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni.

A Budapesti Közlekedési Központ a programok elérésére a belvárosban sűrűbb közösségi közlekedést, különösen a metrók igénybevételét javasolja.

Az augusztus 20-án megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben közlekednek a belvárost elérő kötöttpályás járatok (villamosok, metrók) és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve.

Az éjszakába nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és margitszigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, kb. hajnali fél 3-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a margitszigeti 26-os autóbusz kb. hajnali 2 óráig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják.