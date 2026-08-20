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Magyarország ma az államalapítás és Szent István király napját ünnepli. Kövesse velünk az augusztus 20-i ünnep legfontosabb eseményeit, a programokat, a látványosságokat, a közlekedési változásokat és a legfrissebb fejleményeket percről percre, élőben az Origón!
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augusztus 20Magyarországünnep
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Augusztus 20-án egész nap ünnepi programok várják a budapestieket és a fővárosba érkezőket: a reggeli zászlófelvonást és tisztavatást katonai és légi parádé követi, napközben többek között a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, családi rendezvények és haditechnikai bemutatók kínálnak programot. Este a Kossuth téren diszkót rendeznek, majd 21 órától fényfestés, drónshow és lézerjáték vezeti fel a 21:20-kor kezdődő tűzijátékot. Az ünnep miatt jelentős közlekedési korlátozásokra is számítani kell Budapesten, miközben Debrecenben a hagyományos Virágkarnevál színesíti az augusztus 20-i programokat.

 

08:54
2026. augusztus 20.
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Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett, a Himnusz hangjaira vonták fel Magyarország nemzeti lobogóját augusztus 20-án reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

Az ünnepi ceremónián jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai vezetők, a diplomáciai testület tagjai és több száz érdeklődő.

A zászlófelvonást követően a honvéd tisztjelöltek teszik le esküjüket.

 

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