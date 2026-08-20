Augusztus 20-án egész nap ünnepi programok várják a budapestieket és a fővárosba érkezőket: a reggeli zászlófelvonást és tisztavatást katonai és légi parádé követi, napközben többek között a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, családi rendezvények és haditechnikai bemutatók kínálnak programot. Este a Kossuth téren diszkót rendeznek, majd 21 órától fényfestés, drónshow és lézerjáték vezeti fel a 21:20-kor kezdődő tűzijátékot. Az ünnep miatt jelentős közlekedési korlátozásokra is számítani kell Budapesten, miközben Debrecenben a hagyományos Virágkarnevál színesíti az augusztus 20-i programokat.