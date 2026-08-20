Így alakul az ünnep Budapesten, mutatjuk a programokat és a tűzijáték pontos időpontját

Ma reggel 8 órakor a Kossuth téren kezdődik a hivatalos augusztus 20-i ünnepi program a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással. Ezt katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartokról lehet figyelemmel kísérni. A Magyar Honvédség programjában tisztavatás, légi bemutató és haditechnikai programok is szerepelnek. A Városligetben ma és holnap 10 és 18 óra között haditechnikai bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket.
A fővárosban ma több helyszínen is zajlanak ünnepi rendezvények. A hagyományos programok között ott lesz a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, a Szent Jobb-körmenet, az ünnepi szentmise, a protestáns sokadalom, a nyitott Parlament és a Városliget honvédelmi programjai.
Magyar Ízek Utcája: ma lehet először megkóstolni az ország tortáját
A gasztronómia kedvelőinek ma a Várkert Bazár és a Várkert Rakpart felé érdemes indulniuk. Itt rendezik meg augusztus 20. és 22. között a Magyar Ízek Utcáját, ahol a látogatók elsőként kóstolhatják meg Magyarország Tortáját, Magyarország Cukormentes Tortáját és a Szent István-napi kenyeret.
Az idei Magyarország Tortája a gyulai Kézműves Cukrászda Bíborfehér nevű desszertje. A torta vajban gazdag piskótából, tejfölös mousse-ból és rögös túróból áll, amelyet erdei gyümölcsös zseléréteg egészít ki.
A Magyar Ízek Utcáján a Bíborfehér 1950 forintért lesz kapható.
A Magyar Ízek Utcáján nemcsak édességeket lehet kóstolni: az idei rendezvény középpontjában a pergelt hús, a gulyásos hús és a magyaros egytálételek főzési kultúrája áll. A kínálatban többek között kakastöke-, karcagi birka-, bivaly- és kacsapörkölt, sokac cserepes bab és a zsidó konyha különlegességei is szerepelnek.
A családokat is várják: állatvédelmi és örökbefogadási programok, valamint a gyerekeknek közlekedésbiztonsági játékok is lesznek.
Mesterségek Ünnepe és családi programok
Ma is várja a látogatókat a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe. A fővárosi ünnepi kínálatban a családoknak különösen a Margit-sziget lehet érdekes: napközben elsősorban családi programokat rendeznek, este pedig fényjátékok és koncertek következnek.
A Margit-szigeti programokat a sűrűbben közlekedő 26-os autóbusszal, valamint a 4-es és 6-os villamossal lehet megközelíteni. A Margit híd esti lezárása miatt azonban ma este a szigetre tartó buszra a Göncz Árpád városközpontnál lehet felszállni.
A Városligetben a honvédelmi programok mellett haditechnikai bemutatók és interaktív programok várják a látogatókat.
A Műegyetem rakparton a fiataloknak szóló elektronikus zenei programokat rendeznek. A Műegyetem rakparti koncertekre érkezőknek a BKK az M4-es metrót ajánlja, amely az esti időszakban sűrűbben közlekedik.
Ingyenes kiállítások
A Budai Várban és a Citadellán egy-egy különleges helyszín is ingyen látogatható lesz. A Budai Palotában a Szent István-termet csodálhatják meg a betérők, ám aki előzetesen nem regisztrált, annak érdemes lesz sietnie, mert a helyszínen már csak korlátozott számban biztosítják a belépést.
A regisztráltak A Hauszmann-sztori című kiállítást is díjmentesen megtekinthetik.
A Citadellán A Szabadság Bástyája című, tavasszal megnyílt kiállítás várja ingyenesen a látogatókat, előzetes regisztrációra a citadella.hu oldalon van lehetőség. A Citadella belső parkjában 15 órától ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek.
Nyitott Parlament és Karmelita
Augusztus 20-hoz kapcsolódva a Parlament (augusztus 20-22.) és a Karmelita (augusztus 20.) kapui is megnyílnak a látogatók előtt. Előbbi meghatározott időszakokban, ingyenesen lesz látogatható, illetve a Karmelita kolostor is nyitott programmal várja az érdeklődőket.
Este diszkó lesz a Parlamentnél
Az idei ünnep egyik újdonsága, hogy ma este a Kossuth téren, a Parlamentnél diszkót is rendeznek. A tér az ünnepi program részeként ideiglenesen a „Diszkó tér” nevet kapja.
A Kossuth téren a reggeli hivatalos ceremóniák után tehát este már egy egészen más jellegű program következik. A rendezvény a hagyományos augusztus 20-i programok mellett az idei ünnep kortárs elemeinek egyike.
Este 21 órakor kezdődik a nagy látványshow
A fővárosi esti program 21 órakor kezdődik. A Parlament épületén fényfestés indul, miközben a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték egészíti ki a látványt.
Az audiovizuális műsor a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című koncepcióra épül. A mintegy harmincperces műsor a Kárpát-medence születésétől a magyarság megérkezésén és az államalapításon át különböző történelmi korszakokat idéz fel.
21:20-kor kezdődik a tűzijáték, körülbelül tíz percig tart.
A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is fontos része lesz a műsornak.
A tűzijáték idén nem önálló műsorszámként jelenik meg, hanem az egész esti audiovizuális történet látványos fináléja lesz. A teljes esti program várhatóan 21 órától 21:30-ig tart, majd 22 órakor megismétlik az audiovizuális showt.
Honnan érdemes nézni az augusztus 20-i tűzijátékot?
Több helyszínről is látványos lesz a ma esti műsor. A Citadella környékéről a Duna belvárosi szakaszának jelentős része belátható, a Szabadság-szobor környékéről pedig a hidak, a Parlament és a Budai Vár is jól látható.
A Filozófusok kertje nyugodtabb alternatíva lehet, míg a Halászbástya és a Budai Vár Duna felőli teraszai különösen látványos panorámát kínálnak. A Pesti rakpart Kossuth tér és Vigadó tér közötti szakaszáról egészen közelről lehet átélni a műsort, itt azonban hatalmas tömegre kell számítani.
Nagy változások Budapest közlekedésében
Aki ma Budapesten ünnepel, annak a közlekedési korlátozásokkal is számolnia kell. Több hidat, rakpartot és belvárosi utcát lezárnak, a BKK pedig több járat útvonalát módosítja.
A pesti alsó rakpart egész nap zárva marad a Margit híd és a Közraktár utca között, a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart Rákóczi híd és Margit híd közötti szakasza szintén nem használható. A Magyar Ízek Utcája miatt a Lánchíd utca és a Várkert rakpart sem használható.
A Margit hidat 16 órától lezárják a gépjárműforgalom elől, 19 órától pedig a BKK-járatok és a gyalogosok előtt is bezárják. Az Erzsébet hídon 19 órától szűnik meg a gépjárműforgalom.
A Szent Jobb-körmenet miatt 16 és 23 óra között a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Szent István-bazilika környékén is korlátozásokra kell számítani.
Így lehet majd hazajutni a tűzijáték után:
A BKK ma este sűríti a metrókat, a belvárost elérő kötöttpályás járatokat és a főbb autóbuszokat.
Az M2-es, M3-as és M4-es metró várhatóan hajnali fél 3-ig közlekedik.
A 6-os villamos egész éjjel sűrűbben jár, a 26-os autóbusz pedig várhatóan hajnali 2 óráig közlekedik. A belvárosi éjszakai járatok menetrendjét szintén a várható forgalomhoz igazítják.
A BKK azt kéri, hogy aki teheti, a belvárosban elsősorban a metrót használja. A járatok aktuális közlekedési rendje a nap folyamán a forgalmi helyzettől és a lezárásoktól függően változhat.
Debrecenben is egész nap tart az ünnep
Nem csak Budapest készül nagyszabású programokkal. Ma rendezik meg a Debreceni Virágkarnevál hagyományos felvonulását is, amelyen több mint 1500 hazai és nemzetközi táncművész vesz részt, a közönség pedig több százezer élő virágból készült kompozíciókat láthat.
Debrecenben a hivatalos ünnepi program 7:45-kor kezdődik zászlófelvonással a Református Nagytemplom előtt, majd 8 órától kenyérszentelést tartanak.
A karneváli menet a Petőfi térről indul, majd a Piac utcán, a Kossuth téren, a Hatvan utcán, a Bethlen utcán és az Egyetem sugárúton keresztül az Egyetem térig halad. A felvonulás útvonala teljes hosszában ingyenesen megtekinthető.
A virágkocsikat 13:30 és 18:30 között a Nagyerdei körúton, valamint a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén lehet megnézni. Este 20 órától ismét útnak indulnak a virágkocsik, ezúttal kivilágítva.
A debreceni programok között koncertek, családi rendezvények, táncbemutatók és fényfestések is szerepelnek.