Így alakul az ünnep Budapesten, mutatjuk a programokat és a tűzijáték pontos időpontját

Ma reggel 8 órakor a Kossuth téren kezdődik a hivatalos augusztus 20-i ünnepi program a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással. Ezt katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartokról lehet figyelemmel kísérni. A Magyar Honvédség programjában tisztavatás, légi bemutató és haditechnikai programok is szerepelnek. A Városligetben ma és holnap 10 és 18 óra között haditechnikai bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket.

Budapesten pedig egész nap egymást érik az ünnepi programok augusztus 20-án - Illusztráció

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A fővárosban ma több helyszínen is zajlanak ünnepi rendezvények. A hagyományos programok között ott lesz a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, a Szent Jobb-körmenet, az ünnepi szentmise, a protestáns sokadalom, a nyitott Parlament és a Városliget honvédelmi programjai.

Magyar Ízek Utcája: ma lehet először megkóstolni az ország tortáját

A gasztronómia kedvelőinek ma a Várkert Bazár és a Várkert Rakpart felé érdemes indulniuk. Itt rendezik meg augusztus 20. és 22. között a Magyar Ízek Utcáját, ahol a látogatók elsőként kóstolhatják meg Magyarország Tortáját, Magyarország Cukormentes Tortáját és a Szent István-napi kenyeret.

Az idei Magyarország Tortája a gyulai Kézműves Cukrászda Bíborfehér nevű desszertje. A torta vajban gazdag piskótából, tejfölös mousse-ból és rögös túróból áll, amelyet erdei gyümölcsös zseléréteg egészít ki.

A Magyar Ízek Utcáján a Bíborfehér 1950 forintért lesz kapható.

A Magyar Ízek Utcáján nemcsak édességeket lehet kóstolni: az idei rendezvény középpontjában a pergelt hús, a gulyásos hús és a magyaros egytálételek főzési kultúrája áll. A kínálatban többek között kakastöke-, karcagi birka-, bivaly- és kacsapörkölt, sokac cserepes bab és a zsidó konyha különlegességei is szerepelnek.

A családokat is várják: állatvédelmi és örökbefogadási programok, valamint a gyerekeknek közlekedésbiztonsági játékok is lesznek.

Ország tortája 2026: Bíborfehér

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Mindmegette.hu

Mesterségek Ünnepe és családi programok

Ma is várja a látogatókat a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe. A fővárosi ünnepi kínálatban a családoknak különösen a Margit-sziget lehet érdekes: napközben elsősorban családi programokat rendeznek, este pedig fényjátékok és koncertek következnek.