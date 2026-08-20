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augusztus 20

Így alakul az ünnep Budapesten, mutatjuk a programokat és a tűzijáték pontos időpontját

51 perce
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Ma ünnepeljük az államalapítás és Szent István király napját, Budapesten pedig egész nap egymást érik az ünnepi programok. Az augusztus 20-i programok között ma lesz zászlófelvonás és tisztavatás, légi parádé, Magyar Ízek Utcája, családi programok, koncertek, esti diszkó a Kossuth téren, majd látványos audiovizuális show és tűzijáték is.
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augusztus 20augusztus 20 programokállamalapítás ünnepenemzeti ünneptűzijáték

Ma reggel 8 órakor a Kossuth téren kezdődik a hivatalos augusztus 20-i ünnepi program a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással. Ezt katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartokról lehet figyelemmel kísérni. A Magyar Honvédség programjában tisztavatás, légi bemutató és haditechnikai programok is szerepelnek. A Városligetben ma és holnap 10 és 18 óra között haditechnikai bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket.

Budapest, Hungary - Aerial panoramic view of Budapest with illuminated Buda Castle Royal Palace, St.Stephen's Basilica and Szechenyi Chain Bridge by night with State Foundation Day fireworks 20th Aug., augusztus 20
Budapesten pedig egész nap egymást érik az ünnepi programok augusztus 20-án - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A fővárosban ma több helyszínen is zajlanak ünnepi rendezvények. A hagyományos programok között ott lesz a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, a Szent Jobb-körmenet, az ünnepi szentmise, a protestáns sokadalom, a nyitott Parlament és a Városliget honvédelmi programjai.

Magyar Ízek Utcája: ma lehet először megkóstolni az ország tortáját

A gasztronómia kedvelőinek ma a Várkert Bazár és a Várkert Rakpart felé érdemes indulniuk. Itt rendezik meg augusztus 20. és 22. között a Magyar Ízek Utcáját, ahol a látogatók elsőként kóstolhatják meg Magyarország Tortáját, Magyarország Cukormentes Tortáját és a Szent István-napi kenyeret.

Az idei Magyarország Tortája a gyulai Kézműves Cukrászda Bíborfehér nevű desszertje. A torta vajban gazdag piskótából, tejfölös mousse-ból és rögös túróból áll, amelyet erdei gyümölcsös zseléréteg egészít ki.

A Magyar Ízek Utcáján a Bíborfehér 1950 forintért lesz kapható.

A Magyar Ízek Utcáján nemcsak édességeket lehet kóstolni: az idei rendezvény középpontjában a pergelt hús, a gulyásos hús és a magyaros egytálételek főzési kultúrája áll. A kínálatban többek között kakastöke-, karcagi birka-, bivaly- és kacsapörkölt, sokac cserepes bab és a zsidó konyha különlegességei is szerepelnek.

A családokat is várják: állatvédelmi és örökbefogadási programok, valamint a gyerekeknek közlekedésbiztonsági játékok is lesznek.

Ország tortája 2026: Bíborfehér
Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Mindmegette.hu

Mesterségek Ünnepe és családi programok

Ma is várja a látogatókat a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe. A fővárosi ünnepi kínálatban a családoknak különösen a Margit-sziget lehet érdekes: napközben elsősorban családi programokat rendeznek, este pedig fényjátékok és koncertek következnek.

A Margit-szigeti programokat a sűrűbben közlekedő 26-os autóbusszal, valamint a 4-es és 6-os villamossal lehet megközelíteni. A Margit híd esti lezárása miatt azonban ma este a szigetre tartó buszra a Göncz Árpád városközpontnál lehet felszállni.

A Városligetben a honvédelmi programok mellett haditechnikai bemutatók és interaktív programok várják a látogatókat.

A Műegyetem rakparton a fiataloknak szóló elektronikus zenei programokat rendeznek. A Műegyetem rakparti koncertekre érkezőknek a BKK az M4-es metrót ajánlja, amely az esti időszakban sűrűbben közlekedik.

Ingyenes kiállítások

A Budai Várban és a Citadellán egy-egy különleges helyszín is ingyen látogatható lesz. A Budai Palotában a Szent István-termet csodálhatják meg a betérők, ám aki előzetesen nem regisztrált, annak érdemes lesz sietnie, mert a helyszínen már csak korlátozott számban biztosítják a belépést.

A regisztráltak A Hauszmann-sztori című kiállítást is díjmentesen megtekinthetik.

A Citadellán A Szabadság Bástyája című, tavasszal megnyílt kiállítás várja ingyenesen a látogatókat, előzetes regisztrációra a citadella.hu oldalon van lehetőség. A Citadella belső parkjában 15 órától ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek.

Nyitott Parlament és Karmelita

Augusztus 20-hoz kapcsolódva a Parlament (augusztus 20-22.) és a Karmelita (augusztus 20.) kapui is megnyílnak a látogatók előtt. Előbbi meghatározott időszakokban, ingyenesen lesz látogatható, illetve a Karmelita kolostor is nyitott programmal várja az érdeklődőket.

Este diszkó lesz a Parlamentnél

Az idei ünnep egyik újdonsága, hogy ma este a Kossuth téren, a Parlamentnél diszkót is rendeznek. A tér az ünnepi program részeként ideiglenesen a „Diszkó tér” nevet kapja.

A Kossuth téren a reggeli hivatalos ceremóniák után tehát este már egy egészen más jellegű program következik. A rendezvény a hagyományos augusztus 20-i programok mellett az idei ünnep kortárs elemeinek egyike.

Tűzijáték
Illusztráció
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Este 21 órakor kezdődik a nagy látványshow

A fővárosi esti program 21 órakor kezdődik. A Parlament épületén fényfestés indul, miközben a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték egészíti ki a látványt.

Az audiovizuális műsor a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című koncepcióra épül. A mintegy harmincperces műsor a Kárpát-medence születésétől a magyarság megérkezésén és az államalapításon át különböző történelmi korszakokat idéz fel.

21:20-kor kezdődik a tűzijáték, körülbelül tíz percig tart.

A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is fontos része lesz a műsornak.

A tűzijáték idén nem önálló műsorszámként jelenik meg, hanem az egész esti audiovizuális történet látványos fináléja lesz. A teljes esti program várhatóan 21 órától 21:30-ig tart, majd 22 órakor megismétlik az audiovizuális showt.

Honnan érdemes nézni az augusztus 20-i tűzijátékot?

Több helyszínről is látványos lesz a ma esti műsor. A Citadella környékéről a Duna belvárosi szakaszának jelentős része belátható, a Szabadság-szobor környékéről pedig a hidak, a Parlament és a Budai Vár is jól látható.

A Filozófusok kertje nyugodtabb alternatíva lehet, míg a Halászbástya és a Budai Vár Duna felőli teraszai különösen látványos panorámát kínálnak. A Pesti rakpart Kossuth tér és Vigadó tér közötti szakaszáról egészen közelről lehet átélni a műsort, itt azonban hatalmas tömegre kell számítani.

Nagy változások Budapest közlekedésében

Aki ma Budapesten ünnepel, annak a közlekedési korlátozásokkal is számolnia kell. Több hidat, rakpartot és belvárosi utcát lezárnak, a BKK pedig több járat útvonalát módosítja.

A pesti alsó rakpart egész nap zárva marad a Margit híd és a Közraktár utca között, a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart Rákóczi híd és Margit híd közötti szakasza szintén nem használható. A Magyar Ízek Utcája miatt a Lánchíd utca és a Várkert rakpart sem használható.

A Margit hidat 16 órától lezárják a gépjárműforgalom elől, 19 órától pedig a BKK-járatok és a gyalogosok előtt is bezárják. Az Erzsébet hídon 19 órától szűnik meg a gépjárműforgalom.

A Szent Jobb-körmenet miatt 16 és 23 óra között a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Szent István-bazilika környékén is korlátozásokra kell számítani.

Illusztráció
Fotó: BKK

Így lehet majd hazajutni a tűzijáték után:

A BKK ma este sűríti a metrókat, a belvárost elérő kötöttpályás járatokat és a főbb autóbuszokat.

Az M2-es, M3-as és M4-es metró várhatóan hajnali fél 3-ig közlekedik.

A 6-os villamos egész éjjel sűrűbben jár, a 26-os autóbusz pedig várhatóan hajnali 2 óráig közlekedik. A belvárosi éjszakai járatok menetrendjét szintén a várható forgalomhoz igazítják.

A BKK azt kéri, hogy aki teheti, a belvárosban elsősorban a metrót használja. A járatok aktuális közlekedési rendje a nap folyamán a forgalmi helyzettől és a lezárásoktól függően változhat.

Debrecenben is egész nap tart az ünnep

Nem csak Budapest készül nagyszabású programokkal. Ma rendezik meg a Debreceni Virágkarnevál hagyományos felvonulását is, amelyen több mint 1500 hazai és nemzetközi táncművész vesz részt, a közönség pedig több százezer élő virágból készült kompozíciókat láthat.

Debrecenben a hivatalos ünnepi program 7:45-kor kezdődik zászlófelvonással a Református Nagytemplom előtt, majd 8 órától kenyérszentelést tartanak.

A karneváli menet a Petőfi térről indul, majd a Piac utcán, a Kossuth téren, a Hatvan utcán, a Bethlen utcán és az Egyetem sugárúton keresztül az Egyetem térig halad. A felvonulás útvonala teljes hosszában ingyenesen megtekinthető.

A virágkocsikat 13:30 és 18:30 között a Nagyerdei körúton, valamint a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén lehet megnézni. Este 20 órától ismét útnak indulnak a virágkocsik, ezúttal kivilágítva.

A debreceni programok között koncertek, családi rendezvények, táncbemutatók és fényfestések is szerepelnek.

 

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