Így ünnepeltük augusztus 20-át régen – retró képek a múltból

Augusztus 20. Magyarország egyik hivatalos állami ünnepe, ezen a napon az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezünk. Országszerte tartanak ünnepi rendezvényeket, programokat, melyek hangulata az évtizedek során sokat változott, de a közös ünneplés, a családi programok, a rendezvények hosszú idő óta szorosan összekapcsolódnak ezzel a nappal.

1965: augusztus 20-i vízi és légiparádé, háttérben az Országház.

Fotó: Fortepan/MHSZ

Retró képeink segítségével most visszatekinthetünk arra, hogyan nézett ki az augusztus 20-i ünneplés évtizedekkel ezelőtt. Az ünnepi rendezvények, a Duna-part és Budapest látképe egészen más arcát mutatja a korabeli fotókon.

Nézd meg galériánkban, milyen volt egykor augusztus 20-át ünnepelni!