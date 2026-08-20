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retró

Így ünnepeltük augusztus 20-át régen – retró képek a múltból

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Retró fotókon elevenítjük fel az ünnepi pillanatokat, Budapest egykori arcát. Idézd vissza velünk a korabeli augusztus 20-i hangulatot!
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retróaugusztus 20ünnepi rendezvénybudapest

Augusztus 20. Magyarország egyik hivatalos állami ünnepe, ezen a napon az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezünk. Országszerte tartanak ünnepi rendezvényeket, programokat, melyek hangulata az évtizedek során sokat változott, de a közös ünneplés, a családi programok, a rendezvények hosszú idő óta szorosan összekapcsolódnak ezzel a nappal.

1965: augusztus 20-i vízi és légiparádé, háttérben az Országház.
1965: augusztus 20-i vízi és légiparádé, háttérben az Országház.  
Fotó: Fortepan/MHSZ 

Retró képeink segítségével most visszatekinthetünk arra, hogyan nézett ki az augusztus 20-i ünneplés évtizedekkel ezelőtt. Az ünnepi rendezvények, a Duna-part és Budapest látképe egészen más arcát mutatja a korabeli fotókon. 

Nézd meg galériánkban, milyen volt egykor augusztus 20-át ünnepelni!

Galéria: Retró galéria: így ünnepeltük egykor augusztus 20-át
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1960: augusztus 20-i vízi és légiparádé a Széchenyi rakpart - Zoltán (Beloiannisz) utca saroktól nézve, középen a Kossuth híd bontás alatt levő pillérei. Forrás: Fortepan/Nagy Gyula

 

 

 

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