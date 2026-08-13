Közeledik az államalapítás ünnepe: innen lesz a legélvezhetőbb az augusztus 20-i tűzijáték

- Augusztus 20-án idén is megrendezik a tűzijátékot.
- A tűz- és fényshow rövidebb, nagyjából 10 perces lesz, ám számos más program is várja az érdeklődőket.
- A legjobb helyszínek a főváros magaslati pontjai, a hajók, illetve a Pesti rakpart.
Nyolc nap múlva este 9 óra körül kezdődik a minden évben hatalmas érdeklődésnek örvendő augusztus 20-i tűzijáték, amely idén is a Margit híd és a Rákóczi híd közötti, Duna fölötti szakaszon koncentrálódik. Ezúttal ugyan kisebb költségvetésből rövidebb ideig tartó tűz- és fényshow-t rendeznek, de számos más programot is szerveznek az államalapítás ünnepének alkalmából. Ha téged elsősorban a fényjátékok érdekelnek, mutatjuk, mely helyszínekről nyílik majd a legjobb rálátás a teljes szakaszra.
Honnan lesz a legélvezhetőbb az augusztus 20-i tűzijáték?
Augusztus 20-án nemcsak a fővárosiak, hanem rengeteg vidéki településről érkező magyar is Budapesten ver tábort, hogy testközelből láthassa az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett tűzijátékot. A látvány az alábbi helyszínekről a legélvezhetőbb, ugyanakkor érdemes korán kimenni a helyszínekre, mert az embertömeg rendszerint óriási ilyenkor.
Citadella
A legjobb látvány a Szabadság-szobornál álldogálva tárul elénk, hiszen innen a Duna teljes belvárosi szakasza belátható, mi több, a legjobb képek is innen készíthetők, hiszen a hidak, a Parlament és a Budai Vár is jól kivehető a távolban. Pontosan emiatt a hely hamar megtelik emberekkel, így érdemes már 18 óra körül elfoglalni a helyünket.
Filozófusok kertje
A Gellért-hegy felső, északkeleti lejtőjén, a Citadella alatt található a Filozófusok kertje, amelyre bár kevesen gondolnak, kiváló helyszín arra, hogy a tűzijátékot szinte teljes egészsében megcsodálhassuk. A rakpartnál jelentősen magasabban van, kisebb a tömeg, széles panoráma nyílik a Dunára és fotózáshoz is kiváló.
Halászbástya és a Budai Vár Duna felőli teraszai
Innen tárul elénk Budapest egyik legszebb panorámája, a Parlament előtt robbanó tűzijátékok pedig különösen jól fotózhatók ezekről a helyszínekről.
Dunai hajó
Sokan ezt tartják a legjobb kompromisszumnak, hiszen a hajó a Duna közepén áll, alig vannak előttünk, és a tűzijáték gyakorlatilag körülöttünk zajlik. Hátránya azonban, hogy drága és már hónapokkal korábban elfogyhatnak rá a jegyek.
Gül Baba türbéje, Rózsadomb
Ha nyugodtabb helyet szeretnénk, ahol kicsi a tömeg, ugyanakkor a műsor távolabbról, mégis teljes panorámával látszik, akkor a legjobb választás a budai Rózsadomb, azon belül is a Dunára néző délkeleti lejtő, ahol Gül Baba türbéje található. A helyszín fotózáshoz is kiváló.
Pesti rakpart (Kossuth Lajos tér–Vigadó tér között)
Amennyiben az élmény, az atmoszféra az elsődleges szempont, és nem feltétlenül az, hogy a műsor teljes szakaszára rálátásunk nyíljon, akkor a legjobb döntés, ha a Pesti rakpart Kossuth Lajos tér és Vigadó tér közötti szakaszán találunk magunknak helyet. Ezen a szakaszon szinte a fejünk fölött robbannak a rakéták, jól látható a Parlament fényfestése is, valamint maximálisan kiélvezhetjük a hang- és fényélményt. Hátránya, hogy a Gellért-hegyhez hasonlóan hatalmas a tömeg és nehézkes a közlekedés.
Ilyen élményt nyújtanak a különböző helyszínek
- Citadella: a lehető legjobb látvány
- Filozófusok kertje: a legjobb fotózási helyszín
- Halászbástya: a legszebb panoráma
- Dunai hajó: a legromantikusabb választás
- Rózsadomb: a legnyugodtabb helyszín a legkisebb tömeggel
- Pesti rakpart: a legközelebbi élmény
Ne vedd félvállról a közlekedést
Augusztus 20-án általában minden évben lebénul a városi közlekedés, így érdemes időben kiérkezni a választott helyszínre. Ha időben szeretnénk hazaérni, akkor érdemes valamivel a tűzijáték vége előtt elindulni, ugyanis a program végeztével útnak induló tömegben szinte lehetetlen feljutni a buszokra, valamint taxit fogni is alig lehet. Hogy épp milyen lezárások, korlátozások és kimaradások lesznek érvényben, arról célszerű közvetlenül az esemény előtt is ellenőrizni a hivatalos tájékoztatásokat.
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