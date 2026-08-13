Közeledik az államalapítás ünnepe: innen lesz a legélvezhetőbb az augusztus 20-i tűzijáték

Augusztus 20-án idén is megrendezik a tűzijátékot.

A tűz- és fényshow rövidebb, nagyjából 10 perces lesz, ám számos más program is várja az érdeklődőket.

A legjobb helyszínek a főváros magaslati pontjai, a hajók, illetve a Pesti rakpart.

Nyolc nap múlva este 9 óra körül kezdődik a minden évben hatalmas érdeklődésnek örvendő augusztus 20-i tűzijáték, amely idén is a Margit híd és a Rákóczi híd közötti, Duna fölötti szakaszon koncentrálódik. Ezúttal ugyan kisebb költségvetésből rövidebb ideig tartó tűz- és fényshow-t rendeznek, de számos más programot is szerveznek az államalapítás ünnepének alkalmából. Ha téged elsősorban a fényjátékok érdekelnek, mutatjuk, mely helyszínekről nyílik majd a legjobb rálátás a teljes szakaszra.

Az augusztus 20-i tűzijáték a Pesti rakpartól, a magaslati pontokról, illetve hajóról lesz a legélvezhetőbb Fotó: Csudai Sándor

Honnan lesz a legélvezhetőbb az augusztus 20-i tűzijáték?

Augusztus 20-án nemcsak a fővárosiak, hanem rengeteg vidéki településről érkező magyar is Budapesten ver tábort, hogy testközelből láthassa az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett tűzijátékot. A látvány az alábbi helyszínekről a legélvezhetőbb, ugyanakkor érdemes korán kimenni a helyszínekre, mert az embertömeg rendszerint óriási ilyenkor.

Citadella

A legjobb látvány a Szabadság-szobornál álldogálva tárul elénk, hiszen innen a Duna teljes belvárosi szakasza belátható, mi több, a legjobb képek is innen készíthetők, hiszen a hidak, a Parlament és a Budai Vár is jól kivehető a távolban. Pontosan emiatt a hely hamar megtelik emberekkel, így érdemes már 18 óra körül elfoglalni a helyünket.

Filozófusok kertje

A Gellért-hegy felső, északkeleti lejtőjén, a Citadella alatt található a Filozófusok kertje, amelyre bár kevesen gondolnak, kiváló helyszín arra, hogy a tűzijátékot szinte teljes egészsében megcsodálhassuk. A rakpartnál jelentősen magasabban van, kisebb a tömeg, széles panoráma nyílik a Dunára és fotózáshoz is kiváló.

Halászbástya és a Budai Vár Duna felőli teraszai

Innen tárul elénk Budapest egyik legszebb panorámája, a Parlament előtt robbanó tűzijátékok pedig különösen jól fotózhatók ezekről a helyszínekről.